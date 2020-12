Els vehicles dels anoiencs al Dakar ja son camí d’Aràbia Saudita

Al llarg dels dies 1 i 2 d’aquest mes de desembre es va portar a terme en el port francès de Marsella l’entrada dels vehicles dels participants i assistència del proper Dakar.

En total van ser 679 vehicles, 8 helicòpters i 15 containers per embarcar en el vaixell Garnet Leader per arribar a finals d’aquest mes al port de Jeddah de Aràbia Saudita.

Pel que fa als anoiencs que hi seran presents hi haurà: Àlex Haro, copilot del sudafricà Giniel de Villiers amb Toyota Hilux de l’equip oficial, Armand Monleón, copilot del bagenc Gerard Farrés amb el buggi CAN AM, Jordi Viladoms, team manager de l’equip oficial KTM, Oriol Balcells, de l’equip oficial Honda, i Jordi Vidal, dins la logística de l’equip oficial Toyota amb Nasser Al-Attiyah i Mathieu Baumel.

Com cada any, La Veu de l’Anoia anirà informant de la prova que al llarg de la primera quinzena de gener que polaritza l’atenció dels aficionats de l’esport del motor.