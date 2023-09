Com hem de cuidar la nostra pell després de l’estiu?

Tot i que encara sembla que l’estiu no vol marxar, comencem a deixar enrere les tardes de sol a la platja o a la piscina. Nosaltres ens enfrontem a les rutines i a la normalitat, i la nostra pell pateix les conseqüències del sol. La principal de totes elles és la deshidratació. Altres problemàtiques que acostumen a produir-se és la tibantor –sobretot després del bany o la dutxa– o tenir un aspecte poc lluminós.

La importància de mantenir la hidratació

Les cèl·lules de la nostra pell compten amb un mecanisme natural d’hidratació que la manté en perfectes condicions i la protegeix dels agents externs. Si aquest mecanisme es veu afectat, la quantitat d’aigua disminueix i es produeix la deshidratació. Existeixen diverses causes per les quals pot succeir: ambientals (com la radiació solar a l’estiu o el fred a l’hivern), emocionals (com l’estrès o el cansament), determinats fàrmacs o productes cosmètics molt agressius.

Ara, després de les vacances i les llargues jornades d’exposició solar, és el moment de retornar-li a la pell la hidratació perduda: equilibrar els nivells d’aigua i enfortir la funció de barrera protectora. Per a això, a més d’utilitzar cremes hidratants adaptades al teu tipus de pell, és important que beguis almenys 2 litres d’aigua al dia i portis una bona alimentació. Així mateix, no oblidis continuar fent servir protecció solar en el teu dia a dia. És recomanable fer-se pealings i exfoliants que ajuden a eliminar les cèl·lules mortes de la pell i faciliten la correcta respiració de la pell i a millorar el seu aspecte.

Si vols que la teva pell, sobretot la del teu rostre, llueixi perfecta posa’t en les mans del centre d’estètica igualadí Catalina Ramírez. Allà podràs gaudir dels millors tractaments per a la teva pell, a més disposen de productes específics de marques d’alta qualitat. Catalina Ramírez recomana la marca S-SUMME COSMETICS per fer front a les conseqüències de l’estiu a la nostra pell. Trobaràs tota la gamma al centre.

Demana ja la teva cita trucant al 631760515 o visitant el seu centre al carrer Retir, 34.