Clara Peya i Carles Viarnès protagonitzen un Diàlegs Capital al voltant de la música

La música ha estat la protagonista de la quarta jornada dels Diàlegs Capitals: “La música salvarà el món”. Més enllà d’aquesta premissa, els pianistes Clara Peya i Carles Viarnès han compartit reflexions sobre la seva visió de la música i els seus processos creatius. Els dos pianistes són molt diferents però han coincidit en la reflexió sobre què és la música: “La música és una religió. Una dimensió paral·lela que ens evadeix del món real”.

Els pianistes han comentat quin paper juga la música en la nostra societat, en aquest sentit Carles Viarnès afirma que “des de la música es podrien treballar (a les escoles) totes les àrees del coneixement humà”. Altres reflexions que s’han extret sobre el discurs que té la música, com l’entén el públic i com l’entén qui la crea: “La música va per davant de la raó”, comentava Clara Peya. També han explicat i s’han preguntat entre ells mateixos quin és el procediment que segueixen per crear la música. Carles Viarnès explicava que primer pensa la música i després l’escriu en una partitura que li serveix de guia, en canvi, Clara Peya fa catorze anys que no escriu ni llegeix una partitura.

La conferència va tenir lloc a l’Auditori de l’Escola Municipal de Música d’Igualada, un lloc significatiu pels dos pianistes i va ser moderada pel músic i productor Quico Tretze.

La gastronomia serà l’eix central del proper Diàleg Capital

“La cultura a la taula” serà el pròxim Diàleg Capital, tindrà lloc el dissabte 4 de juny a les 18 h, a la Plaça del Pilar. En el marc del festival gastronòmic Vadefoodies es celebrarà un nou Diàleg Capital on la gastronomia i la cuina seran les protagonistes, amb el reconegut cuiner David Andrés del restaurant Somiatruites i Judith Càlix, directora de Revista Cuina.

Els Diàlegs Capitals en format Podcast i vídeo

Tots els Diàlegs Capitals s’enregistren i es poden tornar a escoltar posteriorment en format Podcast. Estan disponibles a Spotify, Ivoox i a Ràdio Igualada. El Diàleg Capital, entre Carme Pinós i el col·lectiu d’arquitectes joves d’Igualada, que va tenir lloc el passat mes d’abril, es pot visualitzar també a Youtube.

Diàlegs Capitals és el cicle de pensament organitzat amb motiu de la capital de la cultura catalana, uns diàlegs que conviden a reflexionar entorn dels reptes del segle XXI, explorar diferents àmbits del pensament i la cultura contemporània. S’organitzaran un cop al mes i s’abordaran temes d’actualitat a través d’un diàleg entre experts locals i pensadors d’àmbit nacional.