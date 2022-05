La Pobla aprova la cessió d’uns terrenys per la construcció de l’Institut Escola

La Pobla de Claramunt comptarà per primera vegada amb Educació Secundària Obligatòria al municipi. La setmana passada es feia un pas significatiu per a aconseguir-ho amb l’aprovació per unanimitat al ple municipal de la cessió d’un terreny annex a l’escola Maria Borés al Departament d’Educació de la Generalitat per tal que el centre es pugui ampliar i convertir en institut escola. A aquest avenç decisiu l’han de seguir, en tot cas, tota una sèrie de tràmits i actuacions entre les administracions implicades fins a la posada en marxa efectiva de l’institut escola.

El model d’institut escola permet que l’alumnat pugui realitzar els seus estudis en un mateix centre des dels 3 fins als 16 anys. Aquest model d’escolarització ofereix, entre altres avantatges, la continuïtat formativa, un seguiment evolutiu dels alumnes i promou la convivència entre infants i adolescents.

En finalitzar el ple, l’alcalde de la Pobla de Claramunt, Antoni Mabras, mostrava la seva satisfacció per la fita assolida assegurant que “des de l’inici del mandat recuperar l’educació secundària a la nostra població ha estat un dels principals objectius que ens hem marcat. Ara ja podem dir que ho hem aconseguit i, a més, donant continuïtat i ampliant un projecte educatiu tan engrescador com és el que desenvolupa l’escola Maria Borés. I el que no és menys important, disposar d’educació secundària servirà per a potenciar l’arrelament de les famílies al municipi. Ens podem sentir molt orgullosos”.

En aquest mateix sentit Mabras destacava i agraïa la important implicació que ha trobat l’equip de govern en l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes. A més de donar suport al projecte, la seva participació activa ha estat decisiva per tal que des del Departament d’Educació es contemplés la possibilitat d’establir un institut escola a la Pobla de Claramunt.