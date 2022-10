Clara derrota de l’Igualada Femení HCP davant un rival superior

CP MANLLEU 9

IGUALADA FHCP 3

L’Igualada Femení Grupo Guzman va caure derrotat clarament en el desplaçament intersetmanal corresponent a la cinquena jornada de l’OK Liga Iberdrola. Les igualadines van cedir per 9-3 a la pista del Martinelia CP Manlleu, després de ser clarament superades en un primer temps per oblidar (6-0). Les jugadores que entrena Carles Marín arriben a l’aturada competitiva amb sis punts, a la zona mitja-baixa de la taula. A partir d’ara, cinc setmanes per continuar treballant fort mentre es celebra el Mundial a l’Argentina, i un temps en què les igualadines jugaran la primera fase de la Lliga Catalana contra el CH Mataró i el CHP Bigues.

Partit fluix de l’Igualada Femení Grupo Guzman a la pista d’un Martinelia CP Manlleu que va fer dos gols en els primers tres minuts de partit, i que no va donar cap opció a les jugadores que entrena Carles Marín. Les osonenques van ser molt superiors en un primer temps en què van superar en intensitat i encert a les igualadines, i on van tenir opcions molt clares per anar obrint forat en el marcador davant un conjunt igualadí totalment superat. Les noies de l’IFHCP ho van intentar, però les boles perdudes en zona d’atac van permetre una i altra vegada les contres d’un equip manlleuenc que va anar obrint forat, arribant al descans amb un contundent marcador que deixava el partit decidit (6-0).

A la represa les igualadines van millorar les seves prestacions, i Blanca Angrill, transformant a la perfecció dues faltes directes, escurçaria distàncies. Però les osonenques no van donar cap opció a la sorpresa, i de seguida responien amb el setè gol en un altre contracop definit per Júlia Canal. Novament Blanca Angrill, amb un gran xut a mitja alçada, feia el 7-3 sorprenent a la portera local Abril Alonso. Quedaven 12 minuts de joc, però la remuntada es va veure frenada amb la desena falta de les igualadines i la corresponent directa transformada per una Anna Casarramona que va marcar diferències durant tot el partit. Els darrers 10 minuts de partit van ser un voler i no poder de les igualadines i van deparar un darrer gol de les locals, també de falta directa, però en aquest cas de Nara López.

En definitiva, partit per oblidar per a un Igualada Femení Grupo Guzman que va pagar molt car un pobre inici de joc en una de les pistes més complicades de l’OK Liga Iberdrola.

Després d’aquest partit les igualadines continuen a la zona mitja baixa de la taula, a l’OK Liga Iberdrola, amb sis punts. Ara arriben cinc setmanes d’aturada de la competició per tal que es celebri el Mundial de l’especialitat a l’Argentina.

Ara arriba la Lliga Catalana

Les igualadines hauran de continuar treballant durant aquest període de cara a millorar les seves prestacions competitives, i podran fer-ho disputant la primera fase de la Lliga Catalana. Les igualadines estan en el grup 3 d’aquesta competició, conjuntament amb el CH Mataró i el CHP Bigues i Riells.

Les de Carles Marín jugaran el proper dissabte 22 d’octubre a la capital del Maresme el primer partit de la competició. El 29 d’octubre es jugarà el partit entre Bigues i Mataró, i finalitzarà la primera fase de la Lliga Catalana a Les Comes amb el partit entre l’Igualada Femení Grupo Guzman i el CHP Bigues i Riells, un matx que pressumiblement decidirà l’equip classificat per a la Final a Quatre de la competició.