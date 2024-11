Un sòlid CF Igualada masculí s’imposa a casa de la UD Parc

Resultats del Partit

Parc, U.D. vs Igualada, C.F. Primera Catalana Parc, U.D. 0 – 2 Igualada, C.F.

En una matinal assolellada al camp de la UD Parc, el CF Igualada va mostrar la seva solidesa i determinació per emportar-se una merescuda victòria per 0-2 en un partit on els visitants van dominar el ritme del partit des de l’inici.

El CF Igualada va començar amb força i ja al minut 29 havia generat dues ocasions claríssimes, obra de Sole. Poc més tard, una potent rematada de cap de Sando que, malgrat la bona execució, va acabar a les mans del porter local. I abans del descans era Arnau qui va intentar sorprendre amb un xut que va marxar fregant l’escaire, deixant clar que els blaus estaven decidits a avançar-se al marcador, però es va mantenir 0-0.

La segona part va començar amb una intensitat renovada per part del CF Igualada, i ràpidament van trobar recompensa a la insistència. Al minut 50, una excel·lent jugada col·lectiva va acabar amb un centre precís d’Arnau que va ser aprofitat per Fran per obrir el marcador amb una rematada impecable, posant el 0-1.

Un quart d’hora més tard, una jugada d’atac de l’Igualada va resultar en un penal comès sobre Sando. Fran va agafar la responsabilitat des dels onze metres i no va fallar, ampliant l’avantatge a 0-2 amb un llançament segur que va deixar sense opcions el porter local.

El CF Igualada no es va conformar amb l’avantatge i va continuar buscant més gols. Etido va estar a punt de marcar el tercer amb un potent xut, però el porter de la UD Parc va respondre amb una parada espectacular que va evitar el gol. Izan també va estar a prop d’augmentar la diferència amb un cop de cap que es va estavellar al pal, demostrant que els anoiencs no van deixar de pressionar fins al final.

Amb el xiulet final, el CF Igualada va segellar una victòria merescuda, basada en un joc sòlid i eficaç. Tres punts que reforcen el bon joc de la passada jornada davant el Júpiter. El pròxim diumenge, els blaus rebran al Racing Vallbona, a Les Comes.