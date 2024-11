El Monbus CB Igualada perd contra el Mollet en el duel d’invictes de Tercera FEB

El Monbus CB Igualada va patir la primera derrota de la temporada, 64-78, a la quarta jornada de Tercera FEB, disputada a Igualada entre els dos equips invictes fins el moment: l’Igualada i el CB Mollet. El partit es va trencar per un bon parcial al tercer quart per part del CB Mollet davant un CB Igualada que no va perdre la cara al partit en cap moment en un pavelló de Les Comes ple.

Inici molt igualat on es van imposar les defenses i un marcador escàs als primers 5 minuts de 7-9. Estira i arronsa dels dos equips amb un CB Mollet que agafa petits avantatges de 4 punts que eren respostos pels locals. La igualtat es viuria durant els 10 primers minuts, que acabarien amb un 16-17.

Al segon quart hi hauria una primera reacció de l’equip entrenat per Víctor Belenguer, que dominaria al marcador durant força minuts amb petits avantatges. Un quart on, de nou, regnaria la màxima igualtat entre do equips que jugaven de tu a tu i que finalitzaria amb un triple visitant que els deixaria de nou un punt per sobre a la mitja part, 36-37.

A la represa el partit seguiria la mateixa dinàmica d’igualtat i canvis de lideratge en el marcador constantment fins que l’equip del Vallès premeria l’accelerador i, fent gal·la de la seva qualitat amb un primer parcial que passaria del 41-41 al 44-51 i després d’una reacció igualadina, la diferència s’ampliaria de nou, aquesta vegada per sobre dels 10 punts just abans d’acabar el quart, gràcies al gran encert visitant des de triple que tancaria el tercer període 48-59.

A l’inici de l’últim quart, el CB Mollet aconseguiria la màxima diferència al marcador amb un 50-68 que els locals provaven de retallar a base de bona defensa i rebot ofensiu, però amb desencert de cara a cistella, fent molt difícil la remuntada. Al final, un últim quart que seria igualat de nou, confirmava la primera derrota de la temporada del CB Igualada per 64-78.

Aquest proper dissabte, 9 de novembre, l’equip repeteix jornada a Les Comes contra el CB Salt, equip que es troba a mitja taula amb un balanç de 2 victòries i 2 derrotes davant del balanç igualadí de 3 victòries i 1 derrota.

Fitxa tècnica

Monbus CB Igualada: M. Benito (0) S. Quintana (21) C. Fons (3) E. Tejero (13) A. Cumelles (4) – cinc inicial – B. Enrich (1) L. Sala (2) A. Baltà (4) M. Aliaga (2) A. Matencio (0) M. Bernadí (14) A. Latorre (-)

Parcials: 16-17, 20-20 (36-37), 12-22 (48-59), 16-19 (64-78).