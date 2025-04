El CF Igualada derrota el Singuerlín i entra de ple en la lluita pel play-off d’ascens

Resultats del Partit

Igualada, C.F. vs Siguerlin, C.F. Primera Catalana Igualada, C.F. 2 – 1 Siguerlin, C.F.

El CF Igualada masculí va fer un cop sobre la taula en la lluita pel play-off d’ascens a Lliga Elit amb una victòria davant un rival directe com el CF Singuerlín per 2-1. Els igualadins, que arribaven cinquens a aquest duel, ara empaten a punts amb el tercer classificat i mantenen viva la il·lusió quan resten cinc jornades per al final.

La prèvia del matx ja deixava entreveure que no era un diumenge qualsevol. Més de 700 persones van omplir Les Comes per empènyer l’equip en un partit que podia marcar un abans i un després a la temporada. I l’arrencada no va poder ser millor: al minut 3, una combinació entre Fran i Sebas va acabar amb una assistència mil·limètrica del primer per a Sandoval, que amb un moviment àgil i un xut precís va signar l’1-0.

El gol matiner va donar pas a un xoc intens i amb fases alternes de domini. Tots dos equips van ensenyar les seves armes, encara que sense ocasions clares. Al 37, el CF Singuerlín va trobar l’empat des dels onze metres després d’una mà dins l’àrea. El penal, transformat amb seguretat, va posar l’1-1 i va sembrar dubtes per un instant.

Però l’Igualada no va trigar a reaccionar. Tot just dos minuts després, una acció a boca de canó va estar a punt de convertir-se en el segon, però un defensor visitant va treure la pilota sota pals. La insistència blava va tenir premi just abans del descans: Fran va pentinar una pilota de cap a la frontal de l’àrea i Sandoval, sempre atent, va connectar un xut sec i potent per signar el doblet abans de passar per vestidors.

A la segona meitat, l’equip va mostrar maduresa. Amb ofici i concentració, l’Igualada no va concedir grans ocasions al rival i va saber gestionar l’avantatge. Fins i tot va tenir oportunitats per ampliar la renda, però el gol de la tranquil·litat no va arribar. Els darrers minuts van estar marcats pels nervis propis d’un marcador ajustat, però el xiulet final va desfermar l’alegria a la grada: els tres punts es van quedar a casa.

Amb aquesta victòria, el CF Igualada es fica de ple a la lluita pels llocs d’ascens i afrontarà el proper compromís, a Artesa de Segre, amb la moral alta abans de l’aturada per Setmana Santa.