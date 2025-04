Dues-centes persones participen del Rutatast del Parc Agrari, celebrat a Tous

Sant Martí de Tous ha estat l’escenari de la quarta edició del Rutatast del Parc Agrari de la Conca d’Òdena, celebrat el passat diumenge 6 d’abril. La proposta ha tornat a atreure centenars de participants, que han gaudit d’una jornada que combina esport, natura i gastronomia amb productes de proximitat.

Enguany, com a novetat, el recorregut ha estat circular, amb un itinerari d’una mica més de 14 quilòmetres que ha transcorregut per pistes i corriols del municipi. Els participants han pogut fer la sortida de manera esglaonada en petits grups entre les 8 h i les 9.30 h del matí, permetent així un millor gaudi de l’experiència.

El Rutatast ha comptat amb la participació de 14 productors locals, que han instal·lat 8 parades de degustació repartides al llarg del recorregut. Durant la jornada, els assistents han pogut gaudir d’una variada selecció de plats tradicionals i productes artesanals, com l’estofat de vedella amb cigrons, la truita, vins, cerveses artesanes, mel, mató, pestos i gelats. Els productors que han fet possible aquesta edició són: La Caseta de Fillol, Cal Serralet, L’Estable 4 Vents, Ous d’OR-pí, La Solana de Collbàs, Can Gibert, Celler Mestís, Casa Nostra, Mas d’Ardesa, Associació Aliment Humà, Mel Riba, Col·lectiu Eixarcolant, La Naris i Ecomercaderet. A més, els participants han tingut l’oportunitat de conèixer de primera mà dues explotacions locals: La Caseta de Fillol i Cal Serralet.

El balanç de la quarta edició del Rutatast ha estat extremadament positiu, amb totes les places exhaurides en pocs dies després de l’obertura d’inscripcions i una valoració molt satisfactòria per part tant dels productors com dels participants. Segons Sònia Torra, presidenta de l’Associació de Productors de la Conca d’Òdena, “Aquesta quarta edició ha consolidat el Rutatast com un esdeveniment de referència, i els productors cada vegada confiem més en aquesta proposta. Això es reflecteix en la qualitat i la diversitat dels tastets que oferim. Estem molt contents de la gran participació d’enguany i de veure com els participants repeteixen any rere any, demanant més!”. Per la seva banda, Jana Peters Solé, tècnica del Parc Agrari i membre del Col·lectiu Eixarcolant, destaca que “El Rutatast és una experiència molt completa, on els participants no només coneixen el territori, sinó que també s’endinsen en els nostres productes locals. La climatologia d’aquesta primavera ha fet d’aquesta edició una de les més boniques, i la experiència acumulada en les edicions anteriors, sumada a la col·laboració de tots els productors, han aconseguit que sigui una altra experiència inoblidable”.

El Rutatast va néixer el 2022 com una experiència per connectar territori i gastronomia a través de la descoberta del Parc Agrari de la Conca d’Òdena. La primera edició va seguir un itinerari de 14 quilòmetres des de Copons fins a la Mallola (Santa Margarida de Montbui). L’any següent, el recorregut va portar els participants de Santa Càndia (Orpí) fins a la Torre de Claramunt. La tercera edició, celebrada el 2024, va connectar l’Espelt amb el Raval de l’Aguilera (Òdena). Aquesta quarta edició, el Rutatast ha estrenat una ruta circular per Sant Martí de Tous, consolidant-se com una proposta única per gaudir del paisatge i dels productes de proximitat.

La propera cita del Parc Agrari de la Conca d’Òdena és la Mostra de Productes del Parc Agrari, que se celebrarà el proper 25 de maig a Òdena. L’organització en donarà més informació properament.