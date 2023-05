CCOO porta als jutjats al Consell Comarcal per la modificació de la Relació de Llocs de Treball

El passat 28 de febrer el Govern del Consell Comarcal de l’Anoia va portar a Ple l’aprovació de la modificació de la Relació de Llocs de Treball (RLLT). En la proposta, la direcció incorporava canvis en el contingut de determinades feines sense cap mena de negociació efectiva amb la representació legal dels treballadors, fet que des de Comissions Obreres asseguren que “vulneren així drets bàsics com el de la negociació col·lectiva”.

Tot i que el conjunt de l’oposició va votar en contra, i que el vicepresident primer, Jordi Cuadras, va admetre que no era una RLLT ideal, el Govern comarcal va aprovar-la en solitari, un fet que anava en contra de la representació de treballadors i treballadores. Davant aquest fets, CCOO n’ha interposat una demanda judicial, per la vulneració de drets fonamentals que implica aquesta actuació.

D’altra banda, el comitè d’empresa ha interposat una denúncia a Inspecció de Treball de la Generalitat contra el Consell per vulneració del dret a la informació i a la participació, per la reiterada negativa del seu organisme de Govern a facilitar-los informació necessària per poder exercir la seva funció.

Des de CCOO denuncien que la direcció del Consell Comarcal de l’Anoia, formada per PSC i JuntsxCAT, “continua amb la dinàmica d’obviar per complert a la representació dels treballadors”. Per aquest motiu, diuen, “el comitè s’ha vist en l’obligació de traslladar aquest assumpte a la Inspecció de Treball”.