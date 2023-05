Jordi Cuadras proposa ampliar el Parc de Valladura amb tobogans gegants i un amfiteatre

El candidat a l’alcaldia d’Igualada, Jordi Cuadras, ha presentat la proposta per ampliar i completar el Parc de Valldaura amb la transformació del solar que va de la Ronda de Fàtima fins el Torrent de l’Espelt paral·lel a la Residència Pare Vilaseca i el ViuB2. Es tracta d’un projecte que Igualada Som-hi (PSC – Igualada Oberta) proposa per obrir un nou pulmó verd en aquell espai municipal ara en desús amb tobogans gegants i un amfiteatre per fer-hi actes culturals.

Jordi Cuadras afirma que “proposem una transformació de tot el solar perquè esdevingui la continuació del Parc de Valldaura i dotar l’oest d’Igualada d’un gran parc urbà. Si guanyem les eleccions del 28 de maig, tot aprofitant el desnivell del terreny, hi farem un amfiteatre amb grades perquè pugui acollir actes culturals i també tobogans gegants que seran una gran atracció pels infants de la nostra ciutat”.

A més d’aquesta proposta, Igualada Som-hi també porta al programa ubicar un espai de barbacoes i pícnic a l’actual Parc de Valldaura i també a la pineda del camp de Can Busqué del barri de Montserrat. Pel que fa als parcs de la ciutat, una altra proposta és la de reobrir els quioscos ara tancats dels parcs de l’Estació, el Garcia Fossas i les Comes perquè siguin espais de venda de beguda i menjar, però que també tinguin Wifi i espais de recàrrega del telèfon mòbil, que promocionin el comerç del barri i que ofereixin activitats de conscienciació verda relacionades amb el reciclatge o les bicicletes.

Ludoteca municipal a l’antic Correus

En l’àmbit de la infància, Igualada Som-hi també proposa convertir els baixos de l’antic edifici de Correus, al passeig Verdaguer, en una ludoteca municipal i reforçar el servei de cangur municipal. També volen recuperar la iniciativa Patis Oberts perquè els patis de les escoles d’Igualada i les pistes esportives que tenen puguin ser espais d’esbarjo familiar els caps de setmana a tots els barris.