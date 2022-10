Carmen Manchón repetirà com a candidata de Ciutadans a Igualada

Ciutadans (Cs) ha anunciat que Carmen Manchón serà candidata a l’alcaldia d’Igualada. Ha sigut la diputada de Cs al Parlament de Catalunya, Anna Grau, qui ha fet pública la decisió del Comité Autonòmic del partit de confiar en l’actual regidora del partit a la ciutat perquè “ho té tot per a ser bona política i complir el seu compromís amb els votants, defensa la Catalunya real, la que pensa d’una altra manera i que dona la cara cada dia en nom d’un projecte liberal que va a favor de la ciutadania”.

La diputada ha assegurat que la formació liberal vol obtenir representació a l’Ajuntament “perquè volem que aquesta terra prosperi” després d’haver comprovat que “el procés no és només una aventura ideològica sinó un fracàs polític i desastrós per a Catalunya”.

Manchón, diplomada en formació del professorat, és l’actual portaveu de Cs a l’Ajuntament d’Igualada i es torna a presentar a l’alcaldia perquè “vull una Igualada per a tots i vull donar la veu als veïns de la ciutat que han dipositat la confiança en Ciutadans, també per fer una política diferent amb el segell liberal, que és el que som”. Això sí, tot sembla indicar que amb la devallada del partit taronja eleccions rere eleccions, el més probable és que el 2023 no surti escollida com a regidora.

Valentín Guerra a Capellades i Sergio Martínez a Hostalets

En la mateixa presentació de Carmen Manchón com a candidata a Igualada s’ha anunciat a Valentín Guerra a Capellades i Sergio Martínez a Hostalets de Pierola. Guerra és l’actual portaveu de Cs a l’Ajuntament de Capellades i tornarà a ser l’alcaldable taronja per als comicis de 2023. Entre les principals propostes que vol dur a terme hi ha la millora de la neteja municipal, vetllar per la convivència i el civisme “i revertir l’efecte crida que està tenint el moviment okupa” a la població.

Per la seva banda, Sergio Martínez ja va donar la batalla el 2019 per assolir representació a l’Ajuntament d’Hostalets de Pierola i ho tornarà a intentar el 2023 perquè “volem entrar per proposar mocions, treballar per aconseguir que hi hagi més indústria, potenciar les comunicacions i lluitar perquè es desenvolupin les infraestructures que estan oblidades, com la carretera que hauria de connectar Hostalets amb l’autovia”, ha indicat.