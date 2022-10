Els igualadins Marialluïsa estrenen el nou single i videoclip ‘Feel Free’

Els igualadins Marialluïsa han publicat el nou single i videoclip ‘Feel Free’ (Bankrobber), un tema pop que convida a alliberar-se i compartir les emocions. El nou single s’ha enregistrat al Konvent (Berga) de la mà d’Ildefons Alonso (El Petit de Cal Eril, Valentina & the Electric Post), i arriba acompanyat d’un videoclip realitzat per Gerard Vidal Barrena i Joan Esteve. És el primer d’una sèrie de senzills que enregistraran amb productors diversos al llarg d’aquesta tardor i que aniran descobrint mes a mes. El grup actuarà properament a Granollers, Barcelona, Sevilla i Girona.

Marialluïsa són Pau Codina (veu i guitarra), Carles Guilera (guitarra elèctrica i teclats), Andreu Dalmau (baix) i Pol Mitjans (bateria). Van debutar amb l’EP ‘Pren-t’ho amb calma’ (2019) i van publicar ‘És per tu i per mi” (2020) i ‘La vida és curta però ampla’ (2021), tots publicats sota el segell Bankrobber. Recentment la música d’aquests igualadins ha travessat l’Atlàntic per sonar a la sèrie nord-americana ‘The Come Up’.