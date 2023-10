Cap de setmana de tallers artesans i molta creativitat

Ens trobem a l’equador de l’Experiència Artesana, una celebració dedicada a la riquesa de l’artesania local, connectant la comunitat amb els seus artesans i mestres creatius. Aquesta jornada plena d’activitats inspiradores que han captivat el públic amb una varietat de propostes úniques, té molt més per oferir.

“Entre Mestres”

– Data: dijous 26 d’octubre

– Horari: 18.00 h visita i 19.30 h xerrada

– Lloc: Estudi de l’artista i artesana Clara Rossy. C/Raval,1 Copons.

L’activitat “Entre Mestres” és una oportunitat incomparable per explorar les visions úniques i les experiències profundament enraonades de tres mestres artesans de renom: Victòria Rabal, directora del Museu Molí Paperer de Capellades; Sara Castells, mestra artesana joiera; i Joan Farré, mestre artesà cisteller. Aquest diàleg revelador ofereix una visió més àmplia sobre el valor cultural i econòmic de l’artesania, explorant el paper fonamental que juga en la nostra societat.

Prèviament, es podrà gaudir de “La singularitat dels horts de Copons,” una visita guiada única per la pintoresca vila de Copons. Acompanyats per Ricard Espelt, professor, investigador i fundador de Copons inLoft, els visitants podran explorar els rics paisatges dels horts, amb parcel·les agrícoles, marges de pedra seca i una xarxa hidràulica que reflecteix una gestió intel·ligent de l’aigua del terme.

Des del Molí de Dalt fins al Moli de l’Amadora, aquests horts no només revelen la història agrícola del passat sinó que també serveixen com a punt vital de la vida actual del poble.

“L’ARTESANIA AL CINEMA”

– Data: dissabte 28 d’octubre de 2023

– Horari: 17.00 h

– Lloc: Cinema de Tous. C/ Indústria, 3. Sant Martí de Tous

L’activitat cinematogràfica del 28 d’octubre a les 17.00 h al Cinema de Tous promet una experiència única. Començant amb la projecció documental i la xerrada “L’ARTESANIA AL CINEMA,” l’esdeveniment presenta una selecció de documentals de la Mostra Internacional d’Audiovisuals d’Artesania, seguida d’una col·lecció de curts d’animació stop motion, premiats globalment. El comissariat a càrrec d’Artesania de Catalunya i David Hierro, especialista cultural en l’àmbit artesanal i audiovisual, destaca la riquesa i la diversitat d’aquesta edició especial.

La jornada culminarà amb la xerrada “Cinema fet amb les mans. L’artesania al cinema d’animació,” presentada per Marc Riba i Anna Solans, fundadors de la productora I+G Stop Motion. Amb més de 20 anys d’experiència en el món del cinema d’animació stop motion, els seus treballs han estat guardonats a festivals internacionals, incloent-hi un premi Gaudí, una nominació als Goya i una preselecció als Oscars. Aquesta sessió revelarà els processos artesanals i artístics darrere de la creació d’un curt stop motion i oferirà als assistents una visió exclusiva d’aquest món fascinant. Per completar l’experiència, es podrà gaudir d’un tast de les cerveses artesanes Espina de Ferro, la primera cervesa artesana de l’Anoia.

“Tallers Oberts”

– Data: Dissabte 28 i diumenge 29 d’octubre

– Horari: Segons el taller (veure al programa).

– Lloc: Copons, la Llacuna, Sant Martí de Tous i el Bruc.

Els Tallers Oberts ofereixen una finestra a les ànimes creatives d’artistes locals, permetent als visitants explorar el talent i l’ofici que defineixen cada artesà. Les següents activitats destaquen la diversitat d’expressions artístiques presents a l’Experiència Artesana:

● Rojo Tierra: Anna a Copons obre les portes del seu taller de teixits, connectant teixits orgànics amb la creativitat per crear peces úniques.

● Clara Rossy: L’artista multidisciplinària de Copons presenta la diversitat de la seva obra en pintura, escultura en refractaris i gravat-escultòric.

● Argo: Lourdes i Cesc conviden a explorar el seu taller d’art i artesania, des de la pintura fins a la ceràmica i joieria.

● Nubuckcuir: La Mon, des del seu petit atelier amb vistes a Montserrat, crea accessoris de cuir artesanals, fusionant l’amor per la vida senzilla amb la creació artística.

● Bola de Fang: Montserrat, ceramista apassionada, guia als visitants a través de la creació d’una gerra “moon jar” i l’experiència de fer un “dorodango” en flor.

● Naturalfelt: Flavia Alejandra Flores comparteix l’art de la filatura, creant peces 100% naturals i sostenibles, posant un èmfasi especial en la connexió amb la natura.

● Marta Masgoret: L’artista del vidre revela els secrets del seu treball amb tècniques de fusing i termoformat, oferint una col·lecció d’objectes reciclats d’ampolles.

Amb moltes més experiències programades, l’Anoia continua sent un epicentre vibrant de l’artesania catalana. A través d’una xarxa unida, l’Esdeveniment Artesà compta amb el suport vital del Consell Comarcal de l’Anoia, la Diputació de Barcelona, el Consorci de Comerç, Moda i Artesania de Catalunya (CCAM) de la Generalitat de Catalunya, així com els ajuntaments de Copons, La Llacuna, El Bruc i Sant Martí de Tous. Aquesta aliança, en la qual també es destaca el recolzament del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, reflecteix una determinació compartida per preservar les arrels artesanals i fomentar l’expressió creativa que distingeix amb singularitat la comarca.