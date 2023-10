27 d’octubre, Dia Mundial del Patrimoni Audiovisual

Avui 27 d’octubre, es commemora el Dia Mundial del Patrimoni Audiovisual 2023 amb el lema “La teva finestra al món”. Aquesta celebració representa una iniciativa de gran rellevància duta a terme per la UNESCO i el Consell Coordinador d’Associacions d’Arxius Audiovisuals (CCAAA) per retre homenatge als professionals dedicats a la preservació audiovisual i a les institucions que procuren conservar i protegir el nostre llegat cultural per a les properes generacions.

El patrimoni audiovisual, com una finestra al món, ens ofereix l’oportunitat de presenciar esdeveniments en què no participem, escoltar veus del passat i construir narratives que eduquen i entretenen. A través de l’exploració d’enregistraments sonors i imatges visuals capturades en pel·lícules i vídeos, no només apreciem la riquesa cultural, sinó que també extraiem lliçons valuoses de la història.