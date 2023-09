Can Titó tindrà nous vestidors adaptats i polivalents

Aquesta setmana han començat les obres de construcció dels nous vestidors del camp de futbol. Aquesta primera fase comprèn l’enderroc de l’edifici existent i la construcció del primer dels tres mòduls que acabaran configurant el nou edifici. En aquest mòdul està previst construir vestidors tant en la planta baixa com en la primera planta. El nou edifici estarà adaptat, tant en termes d’aforament com d’accessibilitat.

L’empresa encarregada del projecte és Iberland Immuebles y Reformas, SL i el pressupost d’aquesta primera fase és de 401.650,68 € (IVA inclòs)

El termini d’execució d’aquesta primera fase de les obres és de cinc mesos. Mentrestant, els equips seran reubicats entre els vestidors 1 i 2 del camp de futbol i els de les pistes exteriors i poliesportiu, segons la seva disponibilitat.

Els vestidors tindran usos múltiples

Una vegada finalitzades les diferents fases del projecte, els vestidors donaran servei al camp de futbol Can Titó. La seva finalitat principal és la d’oferir un espai als jugadors que utilitzin el camp per poder canviar-se de roba o dutxar-se, però amb aquest nou projecte s’ampliaran els seus usos oferint espais accessibles per a celebrar reunions i àrees polivalents dedicades a usos múltiples.