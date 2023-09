Poble Actiu reclama a l’Ajuntament una solució per a la ubicació de la llar d’infants El Rusc

Un cop més comença el curs escolar i Poble Actiu manifesta que les famílies de la llar d’infants El Rusc segueixen sense notícies d’on serà la seva escola d’aquí a dos anys quan hagi vençut el termini que la Generalitat ha posat per trobar un nou emplaçament a l’actual ubicació. Actualment, la llar es troba ubicada en uns baixos que no reuneixen les condicions necessàries per poder educar aquests infants amb espais amplis, aules lluminoses, i un pati de terra, propi, amb ombra d’arbres i un mínim contacte amb la natura. Aquest requisit esdevingué legalment necessari el curs 2020-2021 en el moment en què aquesta llar d’infants va deixar de ser concertada i va passar a formar part de la xarxa pública.

Poble Actiu, la passada primavera va fer la proposta de traslladar la llar d’infants El Rusc al solar de les antigues piscines del Casal, on es va desenvolupar el projecte de l’Espai pels Somnis. Aquest solar actualment està abandonat. El regidor Pau Ortínez ha manifestat que: “Construir una nova llar a l’Espai pels Somnis solucionaria el requisit de la proximitat a l’escola de l’Ateneu, que és l’escola referent d’El Rusc, disposar d’àmplies zones de pati i natura, i donar un ús a l’actual solar abandonat des de fa tants anys en ple centre de la ciutat. A més, la nostra proposta de trasllat va associada a la possibilitat d’ampliar la llar a dues línies, assegurant així una bona oferta de places públiques al districte centre”. Poble Actiu també ha mencionat darrerament que una partida per al trasllat de la llar ha de ser un punt indispensable en el pressupost de l’any 2024.

“Igualada necessita una nova llar municipal a la zona de llevant”

Segons la regidora Rosa Perelló: “ja hem reclamat diverses vegades que igualment Igualada encara necessita una nova llar d’infants pública per poder garantir que totes les famílies, visquin al barri on visquin, tinguin una llar d’infants, una escola i un institut públic a 10 minuts de casa”. La candidatura municipalista creu que per a equiparar-se a municipis de mides similars, Igualada necessita una nova llar d’infants al costat de l’Escola Gabriel Castellà i l’Institut Badia i Margarit, per a les famílies dels barris de Montserrat, les Flors i el Sant Crist.

Baixada d’inversió als centres públics

Per altra banda, Poble Actiu valora negativament que el pressupost de 2023 reduís un 50% les inversions en escoles públiques, passant dels 100.000 € abans del 2023 a 50.000 € aquest any. La regidora Elisabet Farrés ha manifestat que: “ja és lamentable que, en incorporar un nou centre públic, el pressupost d’inversions no s’incrementés, però, a més, les intervencions que s’han fet en els equipaments són superficials. Continuem sense un pla seriós de dotació d’energies sostenibles, sense implantació de mesures de camí segur, sense increment de quantia per a les beques menjador…”.