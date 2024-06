Campanya de recordatori a l’Anoia contra el xarampió

El missatge s’ha enviat únicament als familiars dels infants a la història clínica dels quals no consta que hagin completat la pauta de vacunació,

Salut ha posat en marxa una campanya de promoció de vacunació contra el xarampió fruit de l’augment de casos detectats a nivell europeu des del juny del 2023 i la previsió d’augment de contagis aquest estiu com a conseqüència de la mobilitat de la població per les vacances d’estiu.

A la Regió Sanitària del Penedès, la campanya ha consistit en l’enviament de 3.170 missatges de text recomanant l’administració de les dues dosis de triple vírica, que protegeix d’aquesta malaltia a més de galteres i rubèola, a les famílies dels infants entre quatre i deu anys a la història clínica dels quals no consta que hagin rebut la pauta completa de vacunació perquè sol·licitin cita al seu centre de salut per rebre la immunització. També s’ha recomanat completar la pauta de vacunació a les persones nascudes entre el 1966 i el 1980 que no han rebut cap vacuna contra el xarampió i que tampoc han passat la infecció. Per últim, Salut Pública ha organitzat diverses formacions dirigides al personal sanitari per augmentar la seva conscienciació epidemiològica, clínica i diagnòstic.

El xarampió és una malaltia vírica molt contagiosa que afecta sobretot els infants i que pot causar greus problemes de salut. Maria Ruiz Zatón, infermera referent de vacunes del CAP Vilafranca Nord, explica que «els símptomes inicials són secreció nasal, tos i febre lleu a l’inici. També poden aparèixer taques blanques a les genives i l’interior de les galtes. L’erupció vermellosa comença a la cara, s’estén pel cos i dura, com a terme mitjà, entre set i deu dies. Les persones afectades poden presentar complicacions, que inclouen otitis, pneumònia i encefalitis. El xarampió dona immunitat de per vida, però totes les persones que no han patit la malaltia ni han estat vacunades són susceptibles de patir-la».

Tot i que és una malaltia molt transmissible, també és fàcilment prevenible mitjançant la vacunació, que té una eficàcia del 99% amb les dues dosis. Des del 1980, Salut treballa en la vacunació sistemàtica a través de l’administració de la vacuna de la triple vírica que, segons el calendari de vacunació vigent, s’administra amb dues dosis: una als 12 mesos i l’altra als 3 anys. A Catalunya, la cobertura contra el xarampió és alta perquè gran part de la població ha completat la pauta de vacunació. En el cas de la Regió Sanitària del Penedès la cobertura vacunal per la triple vírica és d’un 91,43% en els infants de 5 anys; una xifra pràcticament igual a la mitjana catalana, que és d’un 91,49%.