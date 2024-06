Castellolí celebrarà la seva primera Fira de la Ratafia aquest diumenge

La "Ratafira" comptarà amb una jornada de tallers i expositors al llarg de tot el matí on s’ensenyarà a elaborar i cuinar aquest licor

Aquest diumenge, 16 de juny, Castellolí es convertirà en la capital de la ratafia a la comarca de l’Anoia. És la primera vegada que s’organitza la ‘Ratafira’ amb l’objectiu que els visitants puguin aprendre a elaborar aquest licor, descobrir on es poden trobar les plantes per elaborar-lo i el seu ús a la cuina, i fer-ho en un entorn com és el de Castellolí. Es tracta d’un municipi amb una forta tradició d’elaboració d’aquest licor i compta amb un bon nombre d’aficionats entre el veïnat.

La Fira de la Ratafia se celebrarà durant tot el matí i engegarà a les 9.30h amb l’obertura d’una desena d’estands on els visitants podran conèixer i tastar diferents marques d’aquest licor. A les 10h se celebrarà una recollida de plantes al bosc i posteriorment es realitzarà un taller amb les plantes recollides. Aquesta activitat anirà a càrrec del Col·lectiu Eixarcolant. A les 12.30h es farà el taller ‘Com fer la ratafia a casa’, a càrrec de Marta Guixà i a la mateixa hora se celebrarà un concert vermut. Al llarg de la jornada es comptarà amb el grup musical ‘Greatest Hits’, que amenitzaran l’ambient.

La ratafia és un licor alcohòlic de nous assaborit amb herbes aromàtiques que diu la tradició han d’estar recollides al voltant d’aquestes dates. En aquest sentit Ferran Coma, un dels organitzadors de la fira, explica que “aquestes plantes es poden trobar a qualsevol bosc, però cada indret té les seves plantes autòctones i això fa que li donin el seu toc personal”.

L’organització també ha volgut incloure en el certamen la vessant culinària. Així, a la una del migdia es farà un taller de cuina per aprendre també a cuinar amb ratafia. Anirà a càrrec de Josep Guixà. A més, durant tot el cap de setmana els restaurants del municipi incorporaran en les seves cartes plats cuinats amb ratafia.

Des de l’organització s’espera que el certamen tingui bona acollida i participació: “hi ha molta gent aficionada a la ratafia perquè és un licor que cadascú pot elaborar a casa seva i és precisament el que volem ensenyar en aquesta fira”. Coma també explica la voluntat de donar continuïtat al concurs de Ratafia que s’organitza cada any a Igualada: “la idea és que en aquesta fira els participants aprenguin a elaborar la ratafia i el mes de novembre puguin presentar-la i tastar-la al concurs”.

Al llarg de la jornada també hi haurà espais per als més petits. A dos quarts de 12 hi ha programat un Contacontes a càrrec de Gisela Llimona i durant tota la jornada també hi haurà un estand on els més petits podran aprendre sobre la importància de cuidar i respectar els entorns a través de jocs, a càrrec del col·lectiu CEN. També hi haurà instal·lada la rulot ‘La Revisteria’ que exposa tota mena d’edicions i publicacions en català.

Les marques de ratafia que hi participaran són ‘L’Hòstia’, ‘Bosch’, ‘Raiers’, ‘Figueres’, ‘Talamanca’, ‘Ermità’, ‘Trabucaires’ i ‘Carbonera’. L’esdeveniment és organitzat per dos veïns de Castellolí: Ferran Coma i Alexis Andreu, amb el suport de l’Ajuntament de Castellolí i l’associació d’Els Amics de la Ratafia de l’Anoia. La imatge gràfica del cartell d’aquesta edició ha anat a càrrec de l’artista i grafitera anoienca Gina Giore.