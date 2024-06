Calaf viurà la 32a edició del Desfolca’t

Aquesta edició comptarà amb Xavi Sarrià, Elèctrica Dharma, Quico el Cèlio el Noi i el Mut de Ferreries, Fetus, Orquestrina Trama, La Cosina, Lad Cúig i molts més

El festival Desfolca’t torna a omplir de música i de gent el nucli antic de Calaf, divendres 28 i dissabte 29 de juny. Des de la COMTCASE, entitat organitzadora, destaquen la qualitat de la dotzena de grups que formen el cartell d’aquesta 32ena edició. Un fet que, sumat a la gratuïtat dels concerts, fa preveure una alta assistència.

Matinal de cultura popular al Mercat

Per tots aquells que vulguin anar escalfant motors, ja estan obertes les inscripcions al taller de danses tradicionals a càrrec d’Ivan Caro, membre d’Orquestrina Trama, que tindrà lloc dissabte al matí a partir de les 11h al Casino de Calaf. El taller té un preu de 10 euros, i la meitat dels beneficis es destinaran a la iniciativa popular per a la restauració del Campanar de Calaf. Cal apuntar-se a través del formulari que es pot trobar a la página web: https://desfolcat.cat/tallers/

És una de les activitats previstes per dissabte al matí, a més d’una matinal de cultura popular al mercat de Calaf, que comptarà amb els Geganters i Grallers de Calaf, i la colla bastonera de Manresa VanDelPal.

S’estrena el Rooster Corner, un nou espai dedicat al folk americà

El festival arrencarà divendres 28, amb un sopar popular al Casal de Calaf, seguit del concert de grup Fetus. Una actuació que dona continuïtat a l’edició de l’any passat, en què la pluja va impedir poguessin tocar a l’escenari.

La resta de concerts tindran lloc dissabte a la tarda. A partir de les 17.30h, la plaça de les Eres acollirà el concert de Narinan, duet d’acordió i guitarra format per Andrea Montalbán i Roger Rotés. Seguiran l’Orquestrina Trama, amb danses tradicionals amb músiques del Pirineu. A la plaça Ravalet hi tocarà el duet occità Aoédées, a partir de les 19h.

A les 18.30h engegarà el ‘Rooster Corner’, novetat d’aquest any, a la plaça de l’Antic Hospital. Un espai dedicat a un folk més desenfadat, amb Pork Chop Boys, The Denim Rips i Old Time Spooks.

Elèctrica Dharma i Xavi Sarrià faran vibrar la plaça Gran

A partir de les 20.30h, la plaça Gran serà l’escenari de dos grups històrics: Quico, el Cèlio, el Noi i el Mut de Ferreries, música tradicional de les Terres de l’Ebre i l’Elèctrica Dharma, que enguany celebren el seu 50è aniversari.

A partir de la mitjanit, el festival continuarà oferint concerts simultanis: a la plaça de les Eres, amb els ritmes festius de La Cosina, i la plaça Ravalet, amb el punk celta dels Lád Cúig. A partir de les dues de la matinada, el músic valencià Xavi Sarrià, conegut per ser lletrista i cantant de la mítica banda Obrint Pas, serà l’encarregat de tancar la nit a la plaça Gran.

Espai gastronòmic i servei de barra

Per aquells que vulguin sopar sense perdre’s cap concert, es manté l’espai gastronòmic a la plaça de les Eres, amb una oferta renovada de food trucks per a tots els gustos. Com és habitual, els diferents espais comptaran amb servei de barra, gestionats per persones voluntàries de diferents entitats que donen suport per fer possible el festival.