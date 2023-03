Calaf fa el primer pas per sol·licitar la creació de la comarca de l’Alta Segarra

Aquest dilluns 27 de març va celebrar-se la sessió ordinària del Ple municipal. El primer punt de l’ordre del dia, va ser la proposta de sol·licitud de la creació de la comarca de l’Alta Segarra al Departament de Presidència de la Generalitat. Segons va explicar l’alcalde Jordi Badia, l’esquema que es seguirà per a la futura constitució d’aquesta comarca serà el mateix que s’ha seguit amb el Lluçanès. Ara mateix, amb la Generalitat, només hi ha un acord verbal, i per això, el primer tràmit consisteix en què tots els municipis de l’Alta Segarra – Calaf, Calonge de Segarra, Castellfollit de Riubregós, els Prats de Rei, Pujalt, Sant Martí Sesgueioles, Sant Pere Sallavinera i Veciana – presentin formalment la demanda a la Generalitat perquè hi hagi un acord per escrit.

De cara al calendari, durant els pròxims quatre anys, s’haurà de continuar treballant com a Mancomunitat, però es podran rebre ja fons com a administració supramunicipal per tenir un mínim aparell administratiu per poder funcionar. A partir de les eleccions del 2027, sí que ja es podria escollir el nou consell comarcal de l’Alta Segarra. Els dos grups de l’oposició hi van votar a favor i van manifestar que és un tema que tots veuen clar i que ha estat llargament reivindicat pels diferents governs del municipi.

Full de ruta per la construcció d’una residència

Un dels altres punts destacats de l’ordre del dia, va ser la creació d’una comissió d’estudi per l’establiment del futur servei de residència. En aquest cas, el portaveu de Junts per Catalunya, Joan Caballol, es va abstenir i va titllar de “presa de pèl” la forma de procedir amb el projecte de la residència. Segons Caballol, semblava que el projecte de residència estava molt avançat i que la construcció era immediata i ara, no entenen que s’hagi d’estudiar la viabilitat del projecte abans de començar les obres perquè ho endarrerirà tot.

Per part del GiC, Josep Casulleras, hi va votar a favor, ja que consideren que es convenient avançar el que sigui necessari per tenir el servei de residència al municipi. Tot i això, els dona la sensació que s’estan repetint alguns passos ja fets anteriorment pel seu govern, va puntualitzar.

L’alcalde Jordi Badia va respondre que el projecte de residència no és cap presa de pèl, sinó que va seguint els passos segons els va marcant el calendari de tràmits i subvencions. També va voler aclarir que el finançament està clar i garantit, però que requereix anar-ho treballant paral·lelament. A més, com que la residència no serà 100% pública, caldrà buscar part de finançament privat i tot això, s’ha d’estudiar. Finalment, Badia va voler matisar que “aquest tema sobrepassa els partits” i que està clar que tots els grups estan a favor d’una residència i, per tant, és un projecte que hi hagi qui hi hagi no voldrà deixar perdre. En aquest sentit, com més s’avanci, més feina feta es trobarà l’equip de govern que vingui, ja que serà un procediment molt llarg, va subratllar l’alcalde.

D’altra banda, i per unanimitat, també es va aprovar: la bonificació del 95% de l’ICIO a la Direcció General de Prevenció d’Incendis i Salvaments, per les obres menors que realitzaran a l’antic parc de bombers, que actualment tenen cedit per a la seva activitat; i l’aprovació de la compatibilitat de l’arquitecte tècnic.

Finalment, en aquest Ple també es va aprovar definitivament, amb l’abstenció dels grups de l’oposició, el Reglament del Consell de la Gent Gran. En aquest cas, hi va haver dues al·legacions; una es va desestimar i l’altra es va acceptar, incorporant una representant del Centre d’Atenció Primària de Calaf al Consell.