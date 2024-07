Calaf aprova una modificació de crèdit de 372.000 euros

Aquest dilluns 22 de juliol va celebrar-se la sessió ordinària del Ple municipal. Els primers punts de l’ordre del dia van ser dues modificacions de crèdit que, en el seu global, ascendeixen a 372.176,79 euros. La primera modificació pressupostària és de 338.489,87 euros i es destinaran, principalment, a implementar la transició energètica i a millorar i renovar la xarxa de subministrament d’aigua.

La segona, de 33.686,92 euros, servirà per dur a terme estudis de treballs tècnics per la millora i manteniment de les instal·lacions esportives. Tots dos punts van tirar endavant amb el vot favorable del govern (6) i Junts per Catalunya (2) i els vots en contra de l’oposició de Sumem per Calaf (2). Tots dos grups van sol·licitar més concreció sobre les accions que es duran a terme amb les modificacions de crèdit.

L’Alcaldessa, Montserrat Mases, va comentar que ho tindrien en compte per la pròxima vegada i va destacar que les actuacions es poden dur a terme fins al 2027, però la modificació de crèdit calia fer-la ara, perquè els diners de les subvencions els ingressaran aviat.

Un dels punts destacats de l’ordre del dia va ser l’increment de retribucions del personal funcionari i laboral d’un 2%, que es va aprovar amb 8 vots a favor i 2 abstencions de Junts per Catalunya. També es va aprovar l’augment del 2% de retribucions dels càrrecs electes, aquesta vegada amb 6 vots favorables del govern, 2 vots en contra de Junts per Catalunya i 2 abstencions de Sumem per Calaf.

Joan Caballol, de Junts per Catalunya, va indicar que aquest darrer increment no és d’obligatori compliment. L’alcaldessa, Montserrat Mases, en resposta a Junts per Catalunya, va recordar que s’estan fent actuacions des del govern per estalviar diners al poble, com ara la subvenció de 200.000 euros pel canvi d’enllumenat.

Al llarg del ple es va aprovar, amb 6 vots a favor i 4 abstencions de l’oposició, la pròrroga d’un any del contracte de l’ACM per al subministrament d’energia elèctrica a les entitats locals de Catalunya. En aquest punt, Sumem per Calaf va destacar la necessitat de buscar millors preus per aquest servei. Mases, va destacar que fins ara es treballa amb l’ACM perquè facilita i alleugereix la feina de l’Ajuntament.