Bars, hostals i restaurants històrics i mítics

La covid-19 és expansiva i no dona treva. Amb el propòsit d’aturar els contagis, les autoritats polítiques i sanitàries de Madrid i Barcelona han decretat algunes ben intencionades lleis i normes, però que no sempre són ben explicades ni prou conseqüents. El difícil equilibri existent entre la prevenció sanitària i la dificultosa subsistència econòmica del sector de l’hostaleria ha esdevingut paradigmàtic amb l’obligat tancament temporal de bars, hostals i restaurants. Com a gest solidari amb aquests establiments perjudicats, fem memòria d’algunes mítiques i històriques cafeteries i restaurants d’arreu el món:

The Green Door Tavern Inn

Un local icònic de la ciutat nord-americana de Chicago. El va obrir a l’any 1921, però l’edifici data de 1872. Durant el període de la prohibició de la Llei Seca, una porta oculta donava pas al bar clandestí en el que es bevia alcohol. Entre la seva clientela destaquen els noms dels gàngsters Al Capone i Busby Moran.

Leopold Café

Leopold és un restaurant de cuina internacional que es troba a Mumbai, Índia. El seu menú integra més de 200 plats de tot el món. Fou inaugurat a l’any 1871, i encara avui en dia és un dels més populars de tot Àsia.

Sean’s Bar

Segons el Llibre Guinness dels Rècords, aquest és el pub més antic d’Irlanda. I els nadius afirmen que és el més antic de tot el món, però això ha generat algunes controvèrsies. Es troba a la localitat d’Athlone i ofereix una magnífica carta de vins i destil·lats.

Café Iruña

Imponent, enorme cafè de Pamplona, dels més antics d’Espanya. Es troba a la plaça Castillo i deu bona part de la seva fama a l’escriptor nord-americà Ernest Hemingway, que hi prenia notes alhora que es bevia un conyac.

Pizzeria Port’alba

A la ciutat de Nàpols trobem la que diuen que és la pizzeria més antiga del món. A l’any 1738, venedors ambulants oferien talls de pizza als vianants i als obrers, però pocs anys després s’obrí un restaurant amb taules i cambrers, encara avui en actiu. Els forns de cocció estan revestits amb pedra de lava del Vesuvi.

Herberg Vlissinghe

Aquest històric hostal de Bruixes, Bèlgica, és recordat per ser, al segle XIX, punt de trobada de renomenats pintors, escultors i artistes belgues, cas d’Edmond Van Hove o René Buyck. Bones cerveses i excel·lent sopa de ceba. Un lloc que ens transporta a una altre època.

Bar Marsella

Inaugurat al 1820, el Bar Marsella (barri del Raval) és el bar més antic de Barcelona. Especialitzat en absentes, és conegut per la seva estètica bohèmia. Amb els anys ha tingut clientela de tota mena, cas d’Ernest Hemingway, Picasso o Federico Fellini. Assetjat pels especuladors immobiliaris, sortosament ha aconseguit sobreviure fins avui en dia.

McSorley’s

El bar McSorsey Old Ale House és un dels més antics (1854) de la ciutat de Nova York. Era especialment conegut per les seves normes estrictes, sent la primera de totes el no permetre l’accés a cap persona del sexe femení. Però aquesta prohibició fou anul·lada el dia 10 d’agost de 1970.

El Rinconcillo

Pel que expliquen a Sevilla, El Rinconcillo va obrir les seves portes a l’any 1670, al carrer Gerona. Abans de ser botiga de begudes, fou un convent. Ara és un clàssic establiment de tapes i vins, amb tines en comptes de taules. Al primer pis hi ha el restaurant de cuina andalusa i mossàrab.

Gordon Wine Bar

Aquest bar de vins i menjars es troba a Londres, Anglaterra. Va iniciar la seva activitat a l’any 1890 i forma part d’un immoble en el que hi va viure l’escriptor Rudyard Kipling. Es diu que de vegades Kipling escrivia en un dels salons de l’establiment.

Zum Franziskaner

Localitzem aquesta bodega de cervesa al casc antic d’Estocolm, Suècia. Va ser oberta a l’any 1421 per frares alemanys, bons coneixedors dels secrets de la cervesa. Molt freqüentada per turistes, es pot triar entre un menú de gastronomia sueca o un altre de plats germànics.

The Horse

Inaugurada a l’any 1775, trobem la taverna The Horse You Came In On Saloon a la ciutat de Baltimore, Estats Units. Era freqüentada pel poeta i escriptor Edgar Allan Poe en els seus darrers anys de vida

Els Quatre Gats

Històric establiment hostaler (cerveseria, restaurant, cabaret) inaugurat a Barcelona el 1897. En el període en què va estar obert, fins el 1903, es va ser un dels llocs de referència del modernisme català. Entre la seva habitual clientela, Santiago Rusiñol, Isaac Albéniz, Pablo Picasso i Ramon Cases, Va ser novament obert als anys 70. Woody Allen hi va rodar el 2007 algunes seqüències de Vicky Cristina Barcelona.

Gran Cafe Gijón

Situat al principi del Paseo de la Castellana, va obrir a l’any 1888. Fou punt de trobada d’escriptors, artistes i filòsofs de renom con Valle Inclán, Pío Baroja, Pérez Galdós o el doctor Ramón y Cajal. L’edifici és senyorial i magnífic.

A Brindisi

Aquest hostal de vins, menjars i allotjaments es va obrir a Ferrara, Itàlia, a l’any 1435, i encara avui en dia segueix en actiu. Un dels clients més distingits de l’establiment va ser Copèrnic, el primer astrònom que va teoritzar sobre el sol com a centre de l’univers.

Brauhaus Sion

Una de les cerveseries més antigues (any 1318) i populars d’Alemanya, coneguda per la especialitat Kölsch. A causa dels bombardejos de la II Guerra Mundial, el edifici va ser completament derruït a l’any 1942, però seria reconstruït 9 anys després. La trobareu a la ciutat de Colònia.

Ye Olde Trip to Jerusalem

Era habitual que els cavallers croats que es dirigien cap a Terra Santa fessin parada a la taverna més famosa de Nottingham, Anglaterra. Fins i tot el rei Ricard Cor de Lleó s’hi va aturar més d’una vegada. Els joglars i trobadors es referiren a l’embruixament del lloc, que ja servia begudes a l’any 1189.

Rick’s American Café

Aquest cafè americà regentat al Marroc per Humprey Bogart no existeix ni ha existit mai. Només existeix com a decorat de Hollywood per a la inoblidable pel·lícula Casablanca (1942). Però forma part d’un univers mític, cultural i cinematogràfic en el que també trobem al pianista Sam i a la bella Ingrid Bergman.