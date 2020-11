Si hi veig bé, per què haig d’anar a l’òptica a fer-me una revisió cada any?

Les revisions anuals de la vista són imprescindibles si volem mantenir una bona salut i una bona eficàcia visual.

Cal començar de ben petits i la primera no hauria de ser més tard dels 3 anys, encara que no sospitem de cap alteració ocular o no hàgim detectat cap dificultat relacionada amb el sistema visual.

La següent revisió serà als 5-6 anys, que és l’edat en què comença el procés de la lectoescriptura i necessitem assegurar-nos que el sistema visual estigui preparat.

Els nens d’avui en dia, sigui per oci o pels estudis, cada vegada estan més estona davant de pantalles. Això fa que el seu sistema visual treballi moltes hores en una situació en la que no està còmode i pot comportar molèsties si no funciona adequadament. Per tant, recomanem revisions visuals periòdiques durant tota l’adolescència. Paral·lelament, ens sembla imprescindible fer-los conscients, a cada visita i/o en xerrades escolars, de la importància que tenen els seus ulls i que els han de cuidar des de petits perquè són i seran funcionals tota la vida si es fan treballar bé.

Un cop arribem als 40-45 anys la importància de la revisió anual rau en els possibles canvis refractius derivats del que anomenarem l’inici de la presbícia o vista cansada.

En una revisió completa, què valorem? I per què és tan important fer-la?

En una revisió completa valorem la refracció i l’agudesa visual. És a partir dels 40, aproximadament, quan tenim més canvis de graduació. El nostre sistema d’enfocament en visió propera comença a fatigar-se, poden aparèixer símptomes que insinuïn l’aparició de graduacions de lluny que ja teníem però no ens molestaven, etc.

En una revisió completa fem un control de la pressió intra-ocular (PIO) com a mesura de prevenció del glaucoma, una greu malaltia que afecta al nervi òptic i fa perdre camp visual gradualment i sense avisar. És a dir, es pot tenir la pressió alta i no adonar-se’n fins que el mal ja està fet. Recordem que el glaucoma és la principal causa de ceguesa que tenim al món occidental.

En una revisió completa valorem la cara anterior de l’ull observant estructures com la còrnia, la conjuntiva, la llàgrima, les parpelles, i fem un primer cribratge inicial per derivar a l’oftalmòleg si veiem que és necessari.

En una revisió completa fem una fotografia del fons de l’ull, de la retina, per detectar i prevenir la majoria de patologies que la poden afectar i que “avisen” tard. Les retinografies permeten detectar alteracions tant visuals com sistèmiques de forma molt precoç. A través de la telemedicina, un oftalmòleg especialitzat en retina en fa un primer diagnòstic i recomana, si és necessària, la derivació al seu oftalmòleg de confiança.

Veure-hi bé, no tenir molèsties visuals o ésser joves no són garanties d’uns ulls sans. L’experiència ens ha ensenyat que les sorpreses desagradables poden ser silencioses.

Escull una data concreta i fes-te la revisió cada any, de forma rutinària i completa. O no és el sentit de la vista el que et fa més por perdre? Recorda: només tenim dos ulls i són per a tota la vida.