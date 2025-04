La Veu de l’Anoia participa de la Convenció de Premsa Comarcal i Local de Catalunya

La Veu de l’Anoia ha participat aquest cap de setmana a la 43a Assemblea de l’ACPC i la 17a Convenció de la Premsa Comarcal i Local amb més de 150 editors i periodistes de la premsa comarcal i local de tot Catalunya. La jornada, que s’ha dut a terme a Sallent (Bages), ha servit per intercanviar punts de vista i establir aliances entre professionals que comparteixen interessos i reptes.

El dia ha començat a l’Espai Cultural Fàbrica Vella amb la benvinguda del president de l’ACPC, Francesc Fàbregas, qui ha posat en valor la vitalitat del sector; “gràcies als bons resultats assolits durant l’últim any”. Fàbregas també ha remarcat “la importància de continuar exercint aquesta força col·lectiva per avançar en els objectius de tota la premsa comarcal i local”. Tot seguit, s’ha celebrat l’Assemblea d’associats, que ha servit, entre altres qüestions, per aprovar el pressupost de l’any 2025 i escollir la seu de la propera convenció, que tindrà lloc a Golmés, Pla d’Urgell, organitzada per la revista trimestral L’Esclat. L’Assemblea ha finalitzat la presentació d’un dels projectes més ambiciosos de l’ACPC: la Plataforma d’Intercanvi de la Premsa Comarcal.

PLATAFORMA D’INTERCANVI DE LA PREMSA COMARCAL

● Què és la Plataforma d’Intercanvi?

És un espai digital i dinàmic, alimentat per les aportacions dels mitjans associats, així com per materials elaborats directament per l’ACPC. Aquesta eina posa a disposició un ampli ventall de continguts: notícies d’actualitat, reportatges, entrevistes, articles d’opinió i altres peces d’interès, fins i tot audiovisuals, que podran ser utilitzades, pels associats, lliurement segons les necessitats de cada capçalera.

● Quin és el seu principal objectiu?

La finalitat principal de la plataforma és facilitar la tasca dels mitjans locals, oferint continguts de qualitat que complementin la informació pròpia. Alhora, vol fomentar i enfortir la col·laboració entre les capçaleres associades. La plataforma és una eina destinada només als associats de l’ACPC.

Tal com ha explicat Fàbregas, “La Plataforma d’Intercanvi de la Premsa Comarcal es tracta d’un projecte llargament desitjat, perseguit durant gairebé dos anys, i reclamat per les capçaleres”.

17a CONVENCIÓ DE LA PREMSA COMARCAL

A les 13 hores del migdia ha començat la Convenció de la Premsa Comarcal i Local, la qual tenia com a plat fort dues ponències de reconeguts periodistes, la primera d’en Gonçal Mazcuñán i l’Enric Badia, i la segona de la corresponsal de la Televisió de Catalunya, Rosa Talamàs. El president del Consell Assessor de Regió 7, Gonçal Mazcuñán, ha reivindicat la necessitat “d’oblidar-nos de les etiquetes de proximitat i saber que som molt més que això; imprescindibles per al país”, i l’adjunt a la direcció del mateix diari, Enric Badia ha destacat com “la Premsa Comarcal promou la qualitat per sobre de la quantitat d’informació”. Mentre que Rosa Talamàs, en la conferència Les petites grans notícies del territori, ha explicat, basant-se en la seva experiència com a periodista al Pirineu, que “la premsa local és una font d’informació imprescindible pels reportatges que elaborem”. I ha acabat dient que “la premsa local ha de continuar existint per explicar tots els matisos i els grisos de la realitat que no es pot resumir amb un simple reel”.

Durant la convenció també s’ha presentat el llibre El dret a la llengua, impulsada pel Comitè de Drets Lingüístics del PEN Català amb la col·laboració del CIEMEN. Montserrat Milian, membre del comitè, ha explicat que “la Premsa Comarcal és una eina d’integració i inclusió, i en conseqüència fonamental pel manteniment de la llengua”. I Júlia Sizova Granero, country manager de Comscore, ha ofert la ponència “Reptes en la mesurament de les audiències digitals i el valor de la Premsa Comarcal” en què ha destacat que “el target de la premsa comarcal és molt femení, una dada molt positiva pel sector”, així com “la gran credibilitat de les notícies que genera entre l’audiència”.

A primera hora de la tarda s’ha celebrat el tradicional dinar de cloenda, al final del qual s’ha commemorat totes les publicacions associades que enguany complien anys amb una menció. Aquestes han estat: amb 135 anys d’antiguitat, Diari de Girona; amb 90, Torelló Setmanari de la Vall del Ges; amb 80, Segarra, Nova Tàrrega, Llumiguia; amb 65, Alella; amb 50, El Breny; amb 45, Lo Floc i La Segarra; amb 40, Gol Esports; amb 30, El Codony, El Portal de Centelles i La Portada; amb 25 El Foradot, Xercavins i SomGarrigues.

El punt culminant de la tarda ha arribat amb el lliurament del premi anual Reconeixement pel suport a la Premsa Comarcal al Grup de Periodistes Ramon Barnils, tal com s’ha dit en el moment del lliurament, per la seva “defensa de la professió, del periodisme, del nostre territori i la nostra llengua”. I també pel “reconeixement manifest que ha fet sempre de la tasca portada a terme pels mitjans locals i comarcals”. Joan Vila, secretari de l’entitat, ha recollit el premi de mans de Francesc Fàbregas. Durant el seu parlament, ha recordat que “el Grup de Periodistes Ramon Barnils ha tingut molt present, des dels inicis, els mitjans comarcals i locals” i ha reivindicat que “tot el periodisme ha de ser de proximitat”

La jornada ha acabat amb els parlaments institucionals, Marc Melillas i Esquirol, director general de Mitjans de Comunicació del Govern de la Generalitat, ha expressat que els mitjans comarcals i locals “són el dic de contenció davant la desinformació”; i Oriol Ribalta i Pineda, alcalde de Sallent, que ha acomiadat als presents recordant-los que “malgrat en un món on sembla que tot passi a Barcelona o Madrid, la premsa local posa nom i cognom al que succeeix en l’àmbit local”.

L’esdeveniment és organitzat per l’ACPC i la revista L’Esparver, amb el suport de l’Ajuntament de Sallent, Cabrianes i Cornet, i el Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. A més, compta amb el patrocini de AVP i Go Viatges i Esdeveniments, i la col·laboració del Col·legi de Periodistes de Catalunya, Ca La Gana, El Món de la Goka, Espai Cultural Fàbrica Vella i Ister Gràfique.