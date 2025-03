Balanç positiu de la Fira Automercat, que ha venut quasi una vuitantena de cotxes

La Fira Automercat celebrada aquest cap de setmana a Les Comes d’Igualada ha generat vendes per valor de més d’un milió i mig d’euros en només dos dies. En total s’han venut 74 cotxes, una quarta part dels vehicles exposats, amb un cost mitjà de més de vint mil euros per vehicle. Tot i no arribar al centenar de cotxes venuts l’any passat, que va ser un any excepcional, s’han igualat les xifres mitjanes dels anys anteriors, i els organitzadors destaquen que, dels cotxes venuts, 25 han estat híbrids, 1 elèctric i 48 cotxes de combustió, fet que demostra l’increment de demanda dels vehicles d’energia neta, ja que han suposat el 30% dels cotxes venuts (l’any passat van ser el 22%).

L’entitat organitzadora, Fira Igualada, fa una valoració molt positiva d’aquesta 23ena edició del certamen. Tot i les condicions climatològiques adverses de dissabte al matí, el públic va desafiar el vent i visitants vinguts d’arreu d’Igualada i comarca van sortir a conèixer l’àmplia oferta de vehicles d’ocasió: 300 cotxes de més d’una vintena de marques repartits en 7.000 metres quadrats d’exposició a l’aire lliure, als principals carrers del barri de Les Comes. Diumenge el bon temps va fer incrementar el nombre de visitants, una gran afluència de públic que també es va notar al Mercat d’Antiguitats instal·lat al Passeig Verdaguer.

El president de Fira Igualada, Ivan Sánchez Enrique, explica que les bones xifres de facturació d’Automercat demostren que “la fira s’identifica com una molt bona oportunitat comercial per als concessionaris per vendre i exposar el seu producte, però també pels visitants que volen comprar, ja que troben en un sol espai més de 300 cotxes seminous i d’ocasió de totes les marques.” Enguany el certamen s’ha modernitzat incorporant diverses novetats com una zona DJ, que va comptar amb les actuacions d’Electronic Live Set de White Pèrill i de Minus Orange DJ, un espai chillout, una estructura de benvinguda al circuit, nous estands modulars de fusta i un nou punt d’informació en un estand-contenidor de Fira Igualada.

Premis per als compradors

“Més que una fira, un festival de cotxes!” ha estat l’eslògan sota el qual s’han aplegat els vuit concessionaris participants a Automercat amb una vintena de marques: Dalmau Motor (amb Audi, Volkswagen, Skoda i Volkswagen vehicles comercials), Anoia Motor (Seat, Hyundai i MG), Grup Maas (Nissan i Citroën), Remm Guitart (Renault i Dacia), Anoia Automoció (Toyota i Subaru), Dabsa (Ford i KGM), Motorcat Premium (Volvo i Lynk&Co) i Sarauto (Peugeot, Opel, Fiat, Jeep i Kia). En tancar la fira, diumenge al vespre, es va fer el sorteig de 3.000 euros en premis entre tots aquells qui havien adquirit un vehicle de segona mà, que es van endur compradors dels concessionaris Anoia Motor i Anoia Automoció.