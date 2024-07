Avui Ismael Galán visita Can Muscons

Avui divendres Isamel Galán oferirà un show d’humor dins del marc dels “Divendres a la Fresca”. Aquest còmic murcià, amb una dilatada trajectòria que l’avala, va donar els seus primers passos al Murcia Comedy Club. El seu primer xou per a teatres va ser tot un èxit, mantenint-se en cartellera durant quatre anys a la Gran Via de Madrid. Després d’aquest èxit inicial, Galán va començar una gira per diversos teatres d’Espanya, consolidant-se com un dels humoristes més destacats del panorama nacional.

A més, Ismael Galán ha participat en diversos espectacles com “Humor Bipolar” i “Murcianicos por el Mundo”, demostrant la seva versatilitat i capacitat per connectar amb el públic.

El públic vilanoví tindrà l’oportunitat de gaudir del seu enginy i estil únic en el pròxim espectacle que presentarà aquest divendres a Can Muscons.

L’accés al recinte s’obre a les 20:30 h per aquelles persones que vulguin prendre alguna cosa o sopar. El servei de bar va a càrrec de La Xispa i els sopars, de La Petita Dolceta.