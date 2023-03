Aturen la xerrada informativa sobre el parc eòlic a Jorba

Un grup de persones s’ha concentrat aquest matí al punt on l’empresa Ignis havia convocat una reunió informativa per explicar el seu projecte de parcs fotovoltaics al municipi. Això ha fet que la trobada finalment no s’hagi pogut celebrar.

Preservem l’Anoia i la resta de plataformes contràries a la instal·lació de més parcs eòlics i fotovoltaics a la comarca també han fet una crida per aturar una nova xerrada informativa de l’empresa, en aquest cas a Òdena, a les 6 de la tarda d’aquest dijous.

Les plataformes exigeixen que no tirin endavant més projectes d’energies renovables a l’Anoia, una comarca que ja és de les que allotja més hectàrees d’aquest tipus de parcs.