Aturat el projecte per a la instal·lació de plaques solars a l’Ateneu Gumersind Bisbal

Entre els principals eixos de l’acció municipal previstos per l’equip de govern de la Pobla de Claramunt per a l’actual mandat, destaca l’impuls a l’ús d’energies renovables en els equipaments públics en el marc de la lluita contra el canvi climàtic. El ple municipal celebrat aquest 18 de novembre s’havia de permetre donar un primer pas endavant en aquest sentit amb l’aprovació de la modificació de crèdit que facilités disposar del finançament necessari, al voltant dels 28.000€, per a la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques a l’Ateneu Gumersind Bisbal.

Aquest crèdit, però, no es va aprovar ja que tant els cinc regidors del grup municipal Avancem per la Pobla com el regidor no adscrit, Albert Duran, en tiraven enrere l’aprovació en considerar que no se’ls havia informat adequadament del projecte. Per la seva banda, l’alcalde Antoni Mabras argumentava que des del 9 de novembre, el mateix dia en què es va rebre el pressupost i els detalls de la instal·lació prevista, es va fer arribar a ambdós grups la documentació de la qual es disposava, convidant als corresponents portaveus a realitzar les consultes que es consideressin necessàries. En qualsevol cas, ambdós grups es mantenien en la seva postura i votaven en contra de la modificació de crèdit aturant el primer projecte d’instal·lació de plaques solars fotovoltaiques.

El govern municipal a l’Ajuntament de la Pobla de Claramunt té previst desenvolupar, a més del projecte a l’Ateneu Gumersind Bisbal, un conjunt d’instal·lacions de plaques solars en alguns dels principals equipaments del municipi com són el propi edifici consistorial o l’escola Maria Borés, on s’ampliaria el sistema ja existent per tal de poder donar servei durant l’estiu a la piscina municipal. Els pressupostos d’aquest 2020 contemplen una partida de 45.000 € per a aquests treballs que es troba lligada a una subvenció ja sol·licitada. Davant la possibilitat que no sigui acceptada i per tal de garantir l’inici de les instal·lacions, es proposava l’operació que finalment ha estat rebutjada.