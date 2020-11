Restaurants de pobles petits demanen que s’aixequi el confinament municipal de cap de setmana

Per als restaurants de pobles petits, el cap de setmana és el plat fort. És quan tenen més clients i, per tant, quan poden fer més caixa. Per això, el confinament municipal els perjudica molt i temen que, si la situació s’allarga, no els surti a compte obrir. De fet, precisament per aquest motiu, en alguns restaurants com Cal Bayona, a La Panadella, han decidit que només obriran de dilluns a divendres.

La responsable de l’establiment, Roser Albareda, explica a l’ACN que depenen d’un municipi molt petit, Montmaneu, de tant sols 150 habitants i això fa que, per ells, sigui insostenible obrir els caps de setmana. Per contra, de dilluns a divendres, com que estan situats en un punt estratègic, a peu de l’autovia A-2 entre les províncies de Barcelona i Lleida, confien que pugin salvar els mobles amb els transportistes.

Altres restaurants, com és el cas del Nou Urbisol, de Castellolí, o Cal Miliu, de Rajadell, mantindran el servei de menjar a domicili durant el cap de setmana per tal “d’aguantar i subsistir”. “Ho fem per mantenir els clients, però al final del dia, quan fas números, te n’adones que tot l’esforç fet té poca recompensa”, asseguren des de Cal Miliu. En la mateixa línia s’expressa la Mercè Jubany, responsable del Nou Urbisol de Castellolí: “No ens surten els números”. De la mateixa opinió és Roser Albareda, de Cal Bayona, que assegura que el menjar a domicili “no és la solució”.

El sotrac de la pandèmia els ha passat factura. En el cas del Nou Urbisol, Jubany s’ha hagut d’endeutar i ara espera que la gent s’animi a anar al restaurant per poder recuperar-se i pagar els deutes. Pel que fa als treballadors, els restaurants consultats per l’ACN no aixecaran els ERTO de la majoria de treballadors fins que no vegin com evoluciona la situació.

Davant d’aquesta situació, els restaurants demanen ampliar els límits del confinament municipal de cap de setmana i que, com a mínim, es fixin límits comarcals.

Terrasses sense gent

A la Catalunya Central, les terrasses tenen poc sentit a les portes de l’hivern. De fet, aquest dilluns, primer dia de reobertura, ha estat un dels dies més freds d’aquesta tardor i les baixes temperatures no han convidat a asseure’s-hi. La prova és que les terrasses estaven totalment buides aquest matí i no ha estat fins al migdia, quan el sol ha començat a escalfar una mica més, que la gent s’hi ha assegut.

De fet, alguns restaurants han decidit no obrir la terrasses. “A la Panadella fa molt fred i, per tenir els clients a fora morts de fred, preferim no obrir la terrassa”, relaten des de l’Hotel Bayona.