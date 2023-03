“Ara mateix no hi ha res que em faci gaudir més que pujar a un escenari i cantar”

Entrevista a Marta Bossa, representant de l’Anoia al concurs de talents de les televisions locals “Objectiu Paki”

Demà dissabte es celebra la final de l’Objectiu Paki, el concurs de talents musicals de les televisions locals de Catalunya. Entre els cinc finalistes hi ha la igualadina Marta Bossa, que després de superar el tall en les tres gales anterior s’ha plantat al darrer programa com una de les favorites.

Hi ha nervis per la gala d’aquest dissabte?

Nervis no en tinc, encara ho estic assimilant tot. El cap de setmana passat vam fer les formacions per preparar les cançons que cantarem en la gala final i això ens va servir per tocar de peus a terra. Sé que tinc la gala aquest dissabte però encara no m’he mentalitzat que és la final.

El guanyador de l’Objectiu Paki té una gran recompensa.

I tant, el premi és la gravació de tres singles amb una discogràfica professional. Això és una motivació i una oportunitat enorme per a mi. Ja no només per treure les teves pròpies cançons, que avui en dia ho pot fer gairebé tothom amb les xarxes socials, sinó que lo més interessant de col·laborar amb una discogràfica és la promoció que et poden fer ells, amb tots els seus contactes. Dins de la promoció que ells et fan és possible que sonin cançons del guanyador per la ràdio! Això és molt heavy!

Com decideixes presentar-te al concurs? El coneixies?

Jo no havia vist les dues edicions anteriors i va ser la meva mare que, a través de la premsa, es va assabentar que es feia aquest programa. I a casa sempre em van dient quan veuen coses de concursos musicals.

Va ser llarg el procés fins a entrar definitivament al concurs?

Cap a la tardor vaig haver d’enviar un vídeo amb dues cançons i una presentació. Després vaig passar el càsting territorial de l’Anoia, després n’hi va haver un altre estil Eurovisió en què anaven votant totes les teles locals i finalment va haver-hi el darrer càsting en què es van seleccionar els 10 concursants per l’Operació Paki, que va començar a finals de gener.

I quina és la implicació que requereix?

El programa està bé perquè et permet seguir amb la teva vida, però al mateix temps només ens podem preparar les cançons de la gala el cap de setmana anterior, en què fem la formació des de dissabte al matí fins diumenge a la tarda.

I el dia de la gala, com funciona?

Cadascú canta la seva cançó i després el jurat fa la seva valoració i salva a tres persones. Als altres concursants els ha de salvar el públic.

I passes molts nervis?

És molt estrany. M’ho havia imaginat des de fora i pensava que estaria súper nerviosa, molts imputs al voltant, les càmeres, etc. Nervis n’hi ha, però els justos. I ho gaudeixes molt. Ara bé, el moment de nervis total és quan estem tots en línia esperant la valoració del jurat. Aquell moment sí que hi ha molta tensió, però a mesura que han passat les gales ho he anat portant millor.

I a tu com t’ha anat fins ara?

De les tres gales que hem fet, en dues m’ha salvat el jurat i en l’altra em va salvar el públic.

Què tal la relació amb els companys? Ets molt jove (21 anys), però també ets la més gran del concurs. Com ho vius?

Ens hem portat tots súper bé, hem conviscut moltes hores junts. I jo soc jove, però flipo amb l’energia que té la Carla, que amb 14 anys és la més petita. Ens portem molt bé, però sí que es nota la diferència d’edat amb algunes coses.

De cara a la final, ja saps què cantaràs?

Sí, la primera cançó serà The Edge of Glory, de Lady Gaga. Després de fer velades en les dues darreres gales, vaig triar-la per tornar a fer un show i espectacle amb coreografia. Ara bé, és una cançó que bucalment no és fàcil.

I si passo el primer tall cantaré Listen, de Beyoncé. És una cançó amb una dificultat tècnica important, però a més és la cançó amb la qual em vaig presentar al primer càsting. Seria tancar el cercle i em fa molta il·lusió cantar-la. Guanyi o no guanyi vull ser dels tres que passin a segona ronda per cantar-la!

Al Kiosk del Rec s’ha organitzat una trobada perquè tothom que ho vulgui vingui a seguir la final en directe des d’allí, i també hi vindrà Canal Taronja a fer connexions per veure l’ambient.

Sí, pot anar-hi qui vulgui. Es tracta de fer ciutat, de donar suport i s’aniran fent connexions en directe des de la gala.

T’han sortit oportunitats de fer concerts arrel del programa?

De moment encara no. Però és que abans d’entrar a Objectiu Paki jo ja feia els meus concerts també. A més, amb lo liada que anava aquests mesos, els bolos que m’anaven sortint he hagut de dir que no.

Ja fa anys que vas fent concerts…

Sí, vaig començar amb un grup aquí a Igualada, els ContraCorrent, i actualment estic amb un altre grup, els B-Back, que aquest any vam guanyar el certamen de Música Jove d’Igualada. Som cinc al grup i fem versions de Bon Jovi, Michael Jackson, Abba, etc. A més jo pel meu compte també vaig acompanyada d’un guitarrista d’Eugeni Muriel, que també fem versions en acústic i altres projectes.

T’agradaria dedicar-te professionalment a la música?

I tant! Jo gaudeixo moltíssim cantant. Ara estic acabant la carrera de Dret, però sé segur que ara mateix no hi ha res que em pugui agradar més que pujar dalt d’un escenari. Quan acabi la carrera em ronda pel cap fer una gran aposta per la música, fer el possible per dedicar-m’hi professionalment.

Què s’ha de fer per votar a la final d’Objectiu Paki?

La final començarà a les 22h i es podrà seguir per Canal Taronja i la resta de televisions locals. Les votacions s’obriran durant 20 minuts un cop s’acabin les primeres actuacions dels concursants. Hi haurà una segona ronda de votacions, també de 20 minuts, per decidir el guanyador. Aquest és l’enllaç per votar.