Arriba la 2a edició del RutaTast del Parc Agrari de la Conca d’Òdena

Després de l’èxit de la primera edició, torna el RutaTast del PACO (Parc Agrari de la Conca d’Òdena), que tindrà lloc el diumenge 16 d’abril amb sortida a Santa Càndia (Orpí) i arribada a La Torre de Claramunt. Es tracta d’una caminada gastronòmica de descoberta del territori organitzada pel Parc Agrari de la Conca d’Òdena i amb el suport del Consell Comarcal de l’Anoia.

El RutaTast consisteix en una caminada de 14 km apta per a totes les edats i inclou 10 parades on els participants podran degustar 13 productes del Parc Agrari de la Conca d’Òdena en format de tapes delicioses, així com vins i cerveses locals. Algunes d’aquestes parades es troben en les mateixes explotacions agràries, i els visitants podran explorar-les si ho desitgen.

La ruta començarà a Santa Càndia -Orpí- i acabarà a La Torre de Claramunt. La sortida es farà en petits grups entre les 8 i les 9:30h, i els participants podran triar l’hora d’inici en el moment de la inscripció a través del web www.parcagrarico.cat. El retorn al punt de partida serà amb un autobús gratuït, que estarà en servei ininterrompudament entre les 13 i les 15.30h. El preu d’inscripció per adults és de 15 euros, i per als nens menors de 10 anys és de 8 euros.

Els participants tindran l’oportunitat de degustar una àmplia varietat de productes de la zona, com ara els vins, cerveses i altres licors del Celler Mestís, la vedella de l’Albera de Casa Nostra, els ous ecològics d’Ous d’OR-PÍ, la fruita assecada de Cal Pixallits, l’oli d’oliva de La Solana de Coll-Bas, les hamburgueses de l’Estable 4 vents, els vins tranquils i escumosos del Celler Anna Rosell, els productes elaborats amb plantes silvestres del Col·lectiu Eixarcolant, unes torrades de Santa Teresa elaborades amb la llet i els ous de l’Associació Aliment Humà, els formatges de cabra de la Formatgeria Flor d’Ametller, els olis d’oliva aromàtics del molí de Can Gibert, els gelats artesanals d’Ecomercaderet i els vins del Celler Pla de Morei.

La iniciativa és una gran oportunitat per a descobrir les delícies gastronòmiques del Parc Agrari de la Conca d’Òdena. Les persones interessades poden inscriure’s a través del web www.parcagrarico.cat i reservar la seva plaça per a aquesta passejada única en família o amb amics.