Aquest diumenge tindrà lloc la II Mostra de Productes del Parc Agrari a Rubió

Aquest proper diumenge i coincidint amb la festa major de Rubió, la localitat acollirà a la plaça de l’ajuntament -al costat del Castell-, la II Mora de Productes del Parc Agrari de la Conca d’Òdena. Durant tot el matí, entre les 9 i les 14h, els assistents podran trobar productes de proximitat de la Conca d’Òdena, degustacions, xerrades, activitats lúdiques i concerts.

Una quinzena de productors tindran al llarg de tot el matí una parada on es podran degustar i comprar els seus productes de proximitat. Els productors que hi participaran són: Mas d’Ardesa, La Solana de Coll-bas, Molí d’oli Can Gibert, Associació de Petits Viticultors, Ecomercaderet, Celler Anna Rosell, Cal Serralet, Eixarcolant, Casa Nostra, Cal Parés – Aliment humà, La Caseta de Fillol, Ous d’OR-PÍ, Formatgeria Flor d’Ametller, Can Serra i Cervesa Naris.

Més enllà de les paradetes dels productors s’organitzaran un seguit d’activitats al seu voltant. A les 9h es farà una xerrada titulada La biodiversitat per millorar l’adaptació dels cultius a càrrec de la Marta Da Silva, responsable del Programa de Cultius Extensius Sostenibles; a les 10h hi haurà un showcooking amb productes del Parc Agrari a càrrec de la Júlia Caparrós, del Restaurant Cubics; d’11 a 12h, tindrà lloc un taller de cuina familiar a càrrec d’Ecomercaderet; a les 12h, una demostració del ball de Bastons per a la Festa Major i, finalment, a partir de les 13h, un concert de So Dolç Jazz Quartet, amb Ohreylee, Aimar Redolad, Kike Pareja i Òscar Fanega. A més, al llarg del matí hi haurà pintacares per al públic infantil a càrrec de Kilipo.

L’esdeveniment l’impulsa l’Associació de Productors de la Conca d’Òdena, amb la col·laboració del Parc Agrari, la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, el Consell Comarcal de l’Anoia, la Xarxa de Productes de la Terra i l’Ajuntament de Rubió.