Humans de l’Anoia: Albert Piñol

ALBERT PIÑOL

Soc l’Albert Piñol, director gerent d’Àuria Cooperativa. Nascut a Pallejà i anoienc d’adopció, visc a Igualada amb la meva parella Rebeca i les nostres filles Sira i Gina, des de l’any 2001. Llicenciat i Màster en Administració i Direcció d’Empreses per ESADE l’any 1998, vaig entrar a formar part de la família d’Àuria el 2008, com a responsable de la gestió financera de la Fundació Àuria. Ara, emprenc una nova etapa al capdavant del Taller Àuria SCCL o Àuria Cooperativa, amb més de 420 treballadors i treballadores amb la sòlida base que ens donen 50 anys d’experiència que celebrem enguany. Crec en les capacitats de totes les persones, en el treball en equip i en l’equitat per damunt de tot, valors que sempre he viscut de ben petit. Apassionat de l’esport, la natura i la família. M’agrada pensar que algun dia el nostre compromís per aconseguir un futur millor farà possible una societat amb igualtat d’oportunitats i drets per a totes les persones, on ja no calguin entorns protegits ni programes d’inserció especialitzats.

La notícia que m’agradaria llegir a La Veu de l’Anoia i Veuanoia.cat és…

Àuria Cooperativa es reinventa després que s’hagi aconseguit garantir la integració laboral i la igualtat de drets laborals de les persones en situació de vulnerabilitat.