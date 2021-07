Aquest diumenge, Mulla’t per l’Esclerosi Múltiple

Aquest diumenge 11 de juliol, les piscines de l’Infinit i del Molí Nou d’Igualada se sumaran a la campanya Mulla’t per l’Esclerosi Múltiple. Un any més es tracta d’una jornada per visibilitzar aquesta malaltia i recaptar fons per la investigació del seu tractament i a programes d’acompanyament.

L’esclerosi múltiple (EM) és una malaltia neurològica, crònica i sense cura. Encara avui es desconeix què la causa i afecta principalment les persones joves i especialment les dones. La malaltia afecta a 9.000 persones a Catalunya i a 55.000 a tot l’estat i és la segona causa de discapacitat en adults joves després dels accidents de trànsit.

L’activitat a Igualada començarà a les 10h i s’allargarà fins a les 14h amb taules informatives i de venda de marxandatge a les dues piscines. A les 12 del migdia es farà l’habitual salt col·lectiu a la piscina, en aquesta ocasió es farà guardant les distancies entre els participants i fent-lo en dos torns. La Secció de Natació Artística de l’Anoia Club Gimnàstic amenitzarà la jornada amb una actuació.

Els beneficis que es recaptin dins la campanya Mulla’t amb donacions i venda de marxandatge es destinaran als programes d’acompanyament a les persones amb esclerosi múltiple, així com a la neurorehabilitació, els programes de formació laboral i a la recerca, que ens ajuda a tenir l’esperança en esborrar aquesta malaltia.

A més d’Igualada, també hi haurà actes del Mulla’t a Vilanova, Montbui, La Pobla, Òdena, Capellades, Jorba i Santa Coloma.