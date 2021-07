L’Ajuntament de Veciana s’oposa al projecte del parc eòlic “Vilella”

El tècnic assessor municipal de l’Ajuntament de Veciana, en relació a la sol·licitud que ha rebut del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya de comunicació de consulta prèvia sobre la viabilitat de l’emplaçament del projecte de Parc Eòlic “ Vilella” al terme municipal de Veciana, ha emès un informe desfavorable a la instal·lació del Parc eòlic.

L’informe conclou dient: “la consulta prèvia sobre la viabilitat de l’emplaçament del parc eòlic “Vilella”, és desfavorable perquè no s’adequa al Planejament Urbanístic Municipal pel no compliment de l’objectiu d’aforestació o reforestació del sòl forestal i per l’afectació de l’àrea d’influència dels aerogeneradors sobre masies catalogades. Es considera que tampoc compleix amb el Planejament Urbanístic Territorial, les directrius paisatgístiques, del medi i acústiques. Tampoc s’adequa al model energètic descentralitzat definit en la Llei 16/2017. Es considera també que es genera impacte acumulatiu amb la central eòlica de Veciana existent i la central fotovoltaica en tràmit al mateix municipi, així com la central eòlica de Rubió existent i la de Serra Morena en projecte”.

Actualment el municipi de Veciana ja disposa de parcs eòlics operatius amb un total de 24 turbines, de les quals 18 turbines eòliques de 80 metres de diàmetre i una potència de 1.670kW cada una són al parc eòlic Veciana-Cabaro i fan que aquest parc eòlic del municipi de Veciana ja tingui una potència total de 30,06MW; també hi ha 3 turbines en el parc eòlic del turó del Magre i 3 turbines en el Parc Eòlic Alta Anoia. També hi ha un altre parc eòlic als termes de Rubió, Castellfollit del Boix i Òdena, propers al municipi de Veciana, amb un total de 33 turbines de 80 metres d’alçada. La potència unitària de cada una de les turbines és de 1.500kW, sumant una potència acumulada total de 49,50MW. “El projecte no planteja l’aprofitament de les instal·lacions ja realitzades per el parc existent” explica l’informe tècnic.

En el Decret Llei 16/2019 de mesures urgents per a l’emergència climàtica i l’impuls a les energies renovables, concretament en l’article 8 s’especifica que s’ha de tenir en compte l’impacte acumulatiu derivat de la concentració de parcs eòlics en determinades parts del territori. Cal dir que l’Anoia té una bona part de parcs i que concretament Veciana actualment també en disposa.

Per altra banda l’informe explica que “recentment, la Ponència d’Energies Renovables ha informat favorablement (amb condicionants) sobre l’emplaçament d’una central fotovoltaica amb un total de 53.550 panells fotovoltaics als municipis de Veciana i Pujalt, amb una extensió de 50,4 ha, que està dimensionada per generar una potència de pic de 30 MWp”.

L’informe del tècnic municipal també diu que “L’emplaçament proposat és lluny dels punts de consum (àrea metropolitana, capitals de província, costa mediterrània…). La línia d’evacuació ha de recórrer més de 19 km per abocar a la xarxa, sense aprofitar cap de les instal·lacions existents dels altres parcs propers. Es considera que aquesta situació és deguda a la massificació d’instal·lacions fotovoltaiques i eòliques (existents o autoritzades), que es volen ubicar a la Catalunya Central. Aquest emplaçament no hauria de ser idoni i per tant incompatible amb una distribució equitativa per territoris d’aquest tipus d’instal·lacions. Veciana, en l’actualitat genera molta més electricitat de la que consumeix”.

“A Veciana, tant el consistori com els veïns (175 en el cens del 2020) s’han implicat en les energies renovables i actualment el municipi està generant molta més electricitat de la que consumeix. Per tant, es pot afirmar que és un municipi implicat i solidari amb la resta del país”, conclou l’informe.