Aquest dissabte, acte de comiat a Antoni De Solà i Pereta

La família d’Antoni de Solà, que ens va deixar als 64 anys el passat 11 de novembre, ha preparat per demà dissabte un acte de comiat. De Solà va ser alcalde de Pujalt entre 1983 i 2019, president del Consell Comarcal de l’Anoia entre 1991 i 1995, va presidir l’Ateneu Igualadí entre 1995 i 2002, i va ser impulsor del Consorci per a la Promoció Turística de l’Alta Anoia entitat que també va presidir.

L’acte tindrà lloc a les 5 de la tarda, a Conill. Demanen confirmar l’assistència per tal de buscar la ubicació adient en funció del nombre de persones i les mesures Covid. Serà a l’exterior. Es prega arribar a 2/4 de 5 per tal de poder aparcar i poder iniciar l’acte a les 5.

Les zones d’aparcament estaran degudament senyalitzades. És obligatori portar mascareta, la utilització del gel hidro-alcohòlic i mantenir les distàncies quan no es tracti de bombolles.

Per confirmar l’assistència: telèfon 607925576 / correu angelinacat.salut@gmail.com.”