Torna la Fira de la Vinyala a Òdena, que arriba a la 10a edició

Després que l’any passat la mostra gastronòmica no es pogués realitzar presencialment, aquest diumenge el Parc de la Font acollirà de nou més d’una desena de restauradors del territori per oferir els tasts de diferents receptes de vinyales. També s’hi trobarà cellers de la zona i artesans alimentaris KM.0

En total, es cuinaran prop de 1.000 kg de cargols perquè el visitant els pugui degustar a la mateixa fira o bé els pugui adquirir per a emportar. Els restauradors participants son; Bar Fènix, Bar Jordi, Kiosket de l’Anna, Ca l’Andorrà, Cal Taribó, Canaletes, L’Escorxador, El Racó del Traginer i Samuntà. A més també es compta amb la col·laboració de la Confraria de La Vinyala que cuinaran diferents receptes de vinyales. Per acompanyar els tastos es podrà amb bons vins, caves i cerveses de proximitat dels cellers; Igualavins / celler Can Casals, celler Figueres, celler Grau i Grau, Caves Bohigas, Cervesa els Minairons i l’Associació de Petits Viticultors de la Conca d’Òdena. Els visitants a més trobarà producte KM0 com la mel d’Òdena Josep M. García, Cargols J.Vila, Cal Llobet i ecològics de Puig Aguilera. Les degustacions podran degustar-se allà mateix en unes taules habilitades per a l’ocasió o emportar-se-les en carmanyoles especials.

L’animador Pep Callau serà l’encarregat d’amenitzar la jornada i animar a tothom a gaudir de l’esdeveniment i els actes que vagin transcorrent.

En el marc de la mateixa fira, se celebra també la Festa de la Verema a dos quarts de dotze a càrrec dels Petits Viticultors. Es començarà la tradicional trepitjada de raïm a càrrec de les pubilles i hereus i de tothom que s’hi vulgui sumar. En acabar, els assistents a la demostració podran tastar el most resultant del procés. També hi haurà un premi a la millor tapa segons el jurat format per membres de la Confraria de la Vinyala i l’organització, i el Premi a la millor tapa segons votació popular. A més, durant tot el matí hi haurà actuacions de la Colla gegantera de Calders i del grup de grallers “Els Borinots”.

Una Fira única

La Fira de la Vinyala és una fira inèdita a Catalunya dedicada al cargol de vinya, una varietat de caragol molt apreciat culinàriament a Òdena i a la comarca de l’Anoia. L’objectiu d’aquesta jornada és impulsar l’escenari gastronòmic local com una oferta turística que ajuda a promocionar la població i donar a conèixer el comerç local, però també com un bé cultural que defineix i representa el poble d’Òdena.

L’esdeveniment està organitzat per l’Ajuntament d’Òdena i compta amb el suport de la Diputació de Barcelona i la coordinació de Mapamundi Produccions i la Confraria de la Vinyala. Totes les activitats estan adequades a la situació sanitària actual.