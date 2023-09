Anoia en Transició engega el nou curs amb un complet pla d’accions

Anoia en Transició, el projecte que fusiona artesania i ruralitat a la comarca de l’Anoia i que lidera el Consell Comarcal de l’Anoia, ha engegat el nou curs amb la presentació del pla d’accions 2023-2024, el full de ruta que marca les línies estratègiques per a seguir desenvolupant la marca impulsada des del projecte, ARTISANIA.

La trobada ha servit també per a presentar els nous representats municipals i comarcals que han canviat després de les darreres eleccions municipals i perquè aquests coneguin el projecte.

Entre altres accions, concretament són 28 les que s’han marcat, cal destacar la tercera edició de l’esdeveniment “Experiència artesana” amb tallers oberts que tindrà lloc a finals d’octubre i el mercat rural d’artesania que serà al desembre.

Cal recordar que Anoia en Transició és una iniciativa que va néixer dels petits municipis del Bruc, Copons, La Llacuna i Sant Martí de Tous, que es van unir per cooperar per fer de les poblacions rurals de l’Anoia un referent a Catalunya i al món a través d’un projecte innovador i diferenciador que té com a eix principal l’artesania contemporània, que vol impulsar un model de vida sostenible que generi atracció i dinamisme cap aquest entorn rural, recuperant espais singulars dels municipis, creant relacions de qualitat i noves oportunitats per a les persones.

Jordi Barón, conseller de Promoció Territorial del Consell Comarcal de l’Anoia ha posat en valor el projecte i ha dit que “Artisania potencia el territori rural de l’Anoia, contribuint a la seva sostenibilitat econòmica, social i mediambiental”.

“Artisania” va néixer en el marc “Anoia en Transició”, una iniciativa que compta amb el suport del Consell Comarcal, la Diputació de Barcelona, el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya i els ajuntaments del Bruc, Copons, La Llacuna i Sant Martí de Tous.