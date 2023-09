Marc Ollé Bernades fa ple de campionats estatals de curses de muntanya

La Selecció Catalana de Curses per Muntanya ha disputat aquest cap de setmana el Campionat estatal de KV Individual i per Seleccions al KV de Villanúa (Osca).

La prova aragonesa ha comptat amb fins a un centenar de corredors i corredores inscrits que s’han enfrontat a un recorregut que transitava principalment per terreny de pista i bosc valorat amb 1.000 metres de desnivell positiu en gairebé 6 km. Cal destacar l’alt nivell i altíssima participació fent record històric en un campionat d’Espanya.

El corredor de muntanya internacional Marc Ollé Bernades segueix una gran temporada formant equip amb la selecció catalana de curses de muntanya. Marc passa a ser el primer esportista en representar els colors de Catalunya en categoria absoluta en totes les modalitats del trail, skyrunning, ultra i kilòmetre vertical.

Tot i no arribar en un pic òptim de forma, el Marc ha fet el possible per arribar “sencer” al campionat d’Espanya de kilòmetre Vertical. Una setmana després d’una de les maratons més dures d’Europa, la marató de Canfranc de 45km i +4000m de desnivell, el Marc era capaç de recuperar-se i poder completar l’equip absolut de la FEEC. Malgrat això, les sensacions de l’atleta anoienc no eren bones i completava el recorregut amb poc més de 50min. “El desgast de la marató va ser molt elevat excentuat per les altes temperatures, de totes maneres a finals de setmana em vaig sentir bé, ràpid i recuperat. Tot i així, la demanda explossiva del vertical no donava treva i no vaig sentir-me recuperat, tenia la sensació de pujar una paret i era un vertical molt suau. Normalment en els verticals de mil metres llargs (+ de 5km) estic al voltant els 45min, aquí ja veia que m’enrediria molt, però vaig lluitar fins al final, per mi ser-hi ja era un premi. No es pot arribar a tot arreu i de tot se n’aprèn, m’emporto un gran entrenament de qualitat”, comenta Marc.

L’equip masculí absolut estava format i encapçalat per Marc Ollé (GE Oliana), David Soler (CMR Olesa), Wifred Lladó (CE Solsonès), Luisma Mas (CBTT Montbike) i Pol Makuri (CE Madteam).

Un total de catorze medalles porten noms catalans, la Selecció al complet torna de Villanúa amb ni més ni menys que tres medalles en els podis per Seleccions i fins a nou medalles en les categories de promoció, promesa i dues més pels veterans.