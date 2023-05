Alteracions en el servei de bus urbà i interurbà per la vaga de conductors

La CGT ha convocat una vaga de 24 hores en el transport per carretera per a aquest dijous per reclamar la jubilació als 60 anys, que afectarà especialment a les línies de bus urbà i interurbà. La protesta arriba després del fracàs en els “intents de negociació” amb el govern espanyol, segons explica el sindicat en un comunicat, avisa que les mobilitzacions poden anar de “menys a més” depenent de la resposta de l’executiu.

La vaga pot afectar a les línies de Monbus Igualada-Barcelona, que tindran els següents serveis mínims:

entre les 06.30 i les 09.30 hores – 40% de serveis mínims

entre les 16.00 i les 20.00 hores – 40 % de serveis mínims

resta de la jornada – 20% de servei mínim

servei regular a persones amb discapacitat – 85% del servei tot el dia

Per altra banda, el bus interurbà d’Igualada també se’n veurà afectat i l’empresa Mesats preveu que els busos passin cada hora per les parades enlloc dels 20 minuts entre bus i bus en què circulen habitualment.