La Trena, un dels fenòmens de la temporada, arriba diumenge a l’Ateneu

Amb la Clara Segura com a directora i actriu arriba al Teatre Municipal Ateneu l’exitós espectacle “La Trena”, una obra teatral basada en la novel·la La tresse, de Laetitia Colombani i produida per La Perla29.

Aquesta història ens narra les vides de tres dones en tres llocs del món que lluiten per la seva llibertat. La Smita, que lluita pel futur de la seva filla a l’Índia; la Giulia, que afronta la fallida del seu taller familiar a Itàlia; i la Sarah, que veu amenaçada la seva exitosa carrera com a advocada al Quebec a causa d’un càncer de mama. Tres dones que, malgrat haver nascut a diferents continents, comparteixen idees i sentiments que les uneixen en un poderós desig de llibertat.

Sovint és a les històries més llunyanes on descobrim, per sorpresa, un tros de nosaltres potser encara desconegut. Al cap i a la fi, on comença i on acaba una història? Les protagonistes d’aquesta història no es coneixen, però estan unides per la lluita contra allò que el destí els havia reservat i la voluntat indestructible de viure amb esperança i il·lusió. La unió dels seus camins està expressada mitjançant la metàfora de la trena, que ens mostra com es generen vincles entre vides diferents i es revelen veritats que semblaven inconnexes.

Cristina Genevat, Marta Marco, Carlota Olcina i Clara Segura pujaran a l’escenari del Teatre Municipal Ateneu aquest diumenge a les 18h per protagonitzar aquest gran èxit de l’escriptora Laetitia Colombiani.

Les entrades estan exhaurides i nomes en cas d’alguna anul·lació se’n podrien adquirir a les taquilles del teatre municipal Ateneu 1h abans de l’inici de l’espectacle.