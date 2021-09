Ajuts del Consell Comarcal per empreses i autònoms afectats per la pandèmia

El Consell Comarcal de l’Anoia, a través del seu departament de Promoció Econòmica i Ocupació, obre aquest mes de setembre termini de sol·licitud de subvencions per a activitats econòmiques afectades per la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, mitjançant el procediment de concurrència competitiva. Es podran tramitar entre els dies 1 i 30 de setembre, ambdós inclosos.

El vicepresident primer del Consell Comarcal, Jordi Cuadras, afirma que “l’aturada provocada per l’arribada de la pandèmia, així com els confinaments i tancaments que se n’han derivat, han ocasionat una frenada i pèrdues molt importants a les empreses i professionals del nostre territori; per això, des del Consell Comarcal obrim aquesta línia especial d’ajuts, encaminada a fer-los costat en aquest complicat retorn a l’activitat normal”.

Podran ser beneficiàries de la subvenció les persones físiques o jurídiques amb domicili social a la comarca de l’Anoia, que s’hagin donat d’alta per exercir la seva activitat o hagin modificat l’epígraf de la seva activitat econòmica des del mes de març de l’any 2020 fins al 8 de juliol de 2021, data de publicació de les bases.

Els detalls del procediment i la documentació necessària es poden consultar al web www.pacteanoia.cat (apartat Pla de Xoc COVID-19, subapartat Altres Organismes) i, per a qualsevol qüestió relacionada, es pot contactar amb el Consell Comarcal al 93 805 15 85.

Aquesta convocatòria està dotada amb 32.000 euros, que formen part del Fons Extraordinari per als Centres Locals de Serveis a les Empreses (CLSE), en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de la Diputació de Barcelona corresponent a l’any 2020.