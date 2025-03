Acord de la Fundació UEA amb Plating Brap, Punto Blanco, Bernadet Logístics i CGM

La Fundació UEA ha arrencat aquest 2025 amb quatre empreses compromeses més. Plating Brap, Punto Blanco, Bernadet Logístics i Centre de Gestió Mediambiental, han fet una ferma aposta per l’entitat amb la voluntat de treballar plegats en les diverses accions que estan orientades als joves: fomentar noves vocacions mirant al teixit industrial, posant en relleu els valors de compromís i voluntat d’aprenentatge i apropant empresa i escola.

Plating Brap, empresa dedicada a realitzar processos de cromat d’alta qualitat per sectors tan diversos com l’automoció, els electrodomèstics o l’equipament elèctric, veu en aquesta aposta una manera de fer visible la força del sector industrial de la comarca, dels sectors i també dels diferents perfils professionals i sortides pels joves, una manera de poder identificar i generar referents.

Punto Blanco és una icònica empresa del sector tèxtil de la ciutat d’Igualada amb més de 75 anys de trajectòria a la ciutat. El seu compromís beu de la preocupació pel relleu, el talent, els oficis, i molt especialment per ser un model industrial on es combina la tradició i la passió per la feina, elements que valoren imprescindibles a traslladar als joves i ciutadans de la comarca.

Bernadet Logístics aposta per la Fundació UEA essent una empresa representativa d’un dels sectors que, amb projecció i creixement, vol apostar ferm pels nous professionals i la retenció del talent. Posen en valor la importància de l’aprenentatge, dels joves i que especialment ells, elles i les famílies vegin les oportunitats de futur i professionalització que aquest i altres sectors empresarials els brinden ara i pel futur.

Centre de Gestió Mediambiental és una empresa de més de 25 anys que proporciona solucions per la gestió de residus. La seva aposta per la Fundació beu de l’interès de l’empresa i el sector pel futur relleu i els nous professionals que la comarca ha de poder formar i obrir al mercat laboral. Amb la sostenibilitat i el mediambient com a bandera, volen vetllar pels professionals del futur, aquí i arreu.

Així, amb aquesta acció, aquestes quatre empreses refermen el seu compromís com a organització implicada, sensible a la realitat del territori i preocupada pel futur dels joves, de les persones en situació de desocupació i de les empreses amb necessitat de personal. Una aposta de responsabilitat social, amb el territori, per a la millora social, econòmica i mediambiental de la societat i el seu entorn, donant un ferm suport a la Fundació per impulsar aquestes iniciatives, a través d’un conveni de col·laboració.

Els acords amb cadascuna de les empreses es van formalitzar el president de la Fundació UEA, Joan Mateu. L’acord amb Plating Brap, amb el seu el gerent, Javier Caballero Lebrón. L’acord amb Punto Blanco el va signar el seu Director General, Josep Ignasi Reixachs. L’acord amb Bernadet Logístics, amb el gerent Jordi Bernadet. I finalment el conveni de col·laboració amb Centre de Gestió Mediambiental es va signar amb el CEO, Mariano Mestres.