Deu anys del Mont-Àgora, un espai viu que batega de cultura i arts, de Montbui per la comarca

Santa Margarida de Montbui està de celebració, enguany un dels edificis més polivalents i transversals del municipi arriba al desè aniversari.

Es tracta del Mont-Àgora, situat al barri Sant Maure de Montbui que ha esdevingut un punt cultural de referència per a tota la comarca de l’Anoia; així ho explica a aquest diari la regidora de cultura de Montbui, Sara Bergantiño, “Ve gent de tot arreu, inclús fora de la comarca, sobretot quan hem fet algun acte important”. Bergantiño creu que això ha fet que la gent de la comarca tingui una visió que “a Montbui s’hi fan coses”.

Un edifici que havia de cobrir la manca d’infraestructures culturals

L’espai de les Arts i del Coneixement Mont-Àgora va ser “batejat” dissabte 21 de març de 2015 sota el govern socialista de Teo Romero. L’edifici, obra de l’arquitecte igualadí Pere Puig, va néixer per respondre a les necessitats d’infraestructures culturals al municipi i a la comarca, sobretot en l’àmbit del cinema; recordem que feia només un any -el gener de 2014- que havia tancat el cinema Kursal al carrer Sant Magí d’Igualada.

Notícia inauguració Mont-Àgora. La Veu de l’Anoia 20 de març de 2015. © Arxiu La Veu

L’obra de Pere Puig va ser un dels edificis destacats del WAF (World Architecture Festival), reconegut a la categoria de construccions d’edificis en l’àmbit cultural. A més, l’obra va ser nominada als German Design Awards i va rebre una menció especial en els ArchitizerA+Awards en la categoria d’edificis institucionals, governamentals i municipals.

Sara Bergantiño “els centres cívics han d’estar vius per a la gent, se l’han de poder fer seu”.

Actualment, el Mont-Àgora és un espai cívic que ofereix activitats cada setmana per a tota mena d’edats i perfils, convertint-se així en un espai polivalent i transversal per la comarca. En aquest sentit, la regidora Sara Bergantiño explica que “els centres cívics han d’estar vius per a la gent, se l’han de poder fer seu”.

Bergantiño lamenta, però com els canvis socials han afectat la participació en alguns àmbits, com ara el cinema “Abans de la pandèmia es projectaven dues sessions cada divendres, dues el dissabte i dues el diumenge i funcionava molt bé, però un cop arriba la covid tot canvia”. La regidora explica com els canvis de tendència en el consum afecten les projeccions del Mont-Àgora “durant la pandèmia molta gent es va descarregar plataformes, i ara fem cinema un cop a la setmana, però la cultura en directe la mantenim molt, funciona molt bé, ja que són coses que no pots mirar a Netflix”.

Avui, acte institucional

Avui divendres, coincidint amb la data de la inauguració, es realitzarà un acte protocol·lari on la poesia i la música seran les protagonistes.

El recital poètic-musical estarà conduït per la cantant, professora de cant i “vocal coach” Sheila Grados. A més dels discursos de les autoritats, està previst que rapsodes, poetes i escriptors montbuiencs recitin fragments dels seus respectius poemaris. Han confirmat la seva participació en aquest recital Mireia Rubio Molín, Oriol Solà Prat, Xavier Fernández Gené, Sol Cano Domene, Félix Martínez Domingo, Eduardo Martínez Rodríguez i Tania Martos Barrantes.

A més dels poemes, està previst que Sheila Grados interpreti diferents peces musicals, entre altres sorpreses.

Aquest acte commemoratiu es durà a terme en el vestíbul de Mont-Àgora en una gala de petit format, amb límit d’aforament, i accés amb invitació.

Dissabte serà el torn de l’espectacle familiar i el grup “disco per Xics”

A partir de les 5 de la tarda al vestíbul del Mont-Àgora tindrà lloc un gran espectacle familiar seguit del grup Disco per Xics que portarà a Montbui el seu divertit repertori.

Activitats de cultura fins al 28 de març

Durant aquest mes de març les activitats de “Cultura Oberta” estan sent les grans protagonistes del desè aniversari de Mont-Àgora. Fins al 28 de març, Mont-Àgora està acollint una àmplia varietat d’activitats, tallers i cursets oberts a tothom per tenir un tastet de què es fa al centre: flamenc, sevillanes, pilates, ioga, improvisació teatral, ball llatí, scrapbooking, entre d’altres.

“Petzi i la mar salada” aquest diumenge al cinema

Aquest diumenge a partir de les 6 de la tarda els infants tindran una nova sessió de “Cinexic”, amb la projecció de la pel·lícula “Petzi i la mar salada”.