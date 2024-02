Centenars de persones visiten Montmaneu per la Festa de la Caldera i el Carnestoltes

Publicitat

El passat cap de setmana Montmaneu va celebrar el Carnaval i la tradicional Festa de la Caldera, amb un gran èxit de públic.

El dissabte a les 6 de la tarda va tenir lloc la rua de Carnestoltes pels carrers de Montmaneu, amb l’acompanyament musical de la xaranga Maracuyà, essent molt participativa per gent de Montmaneu i pobles veïns. Cal destacar la comparsa dels veïns i veïnes de Montmaneu, anomenada “Carnevale Di Montmaneu” molt nombrosa i molt vistosa.

La rua va acabar com cada any a la Sala, amb l’entrega de premis per als guanyadors, llaminadures per als més petits i coca i xocolatada per a tots els assistents.

El diumenge, dia central de la Festa de la Caldera, l’activitat va començar a les 8 del matí amb l’encesa del foc per a les calderes. A continuació i després d’un suculent esmorzar, tots els assistents van poder passejar, degustar i comprar al mercat de pagès, ubicat al llarg de tot el carrer Major.

Al migdia, després de la missa celebrada per Mn Enric García, els Moixiganguers d’Igualada i els Castellers de Caldes de Montbui van oferir una gran diada castellera. A les dues de migdia després de la benedicció de les calderes, a càrrec de Mn. Enric Garcia, es va repartir el brou elaborat entre el nombrós públic assistent.

A les 18.00 h a la Sala de Montmaneu, en Fel Faixedas i Carles Xuriguera ens van delectar amb l’espectacle “Festa Grossa, 25 anys de penes i glòries”.

Des de l’Ajuntament de Montmaneu volen “agrair a la colla calderera de Montmaneu, la seva incondicional col·laboració i la participació de tots els veïns i veïnes que varen fer que la Festa fos un gran èxit.”

