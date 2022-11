Abonats a l’empat

CF IGUALADA 1

FC PIRINAICA 1

El CF Igualada masculí tornava a jugar a Les Comes, després de quatre desplaçaments consecutius. Els igualadins volien sumar la primera victòria de la temporada davant un rival que estava per sobre a la classificació.

Els igualadins rebien a una Pirinaica molt intensa i atrevida. La pressió alta dels visitants incomodava molt el joc dels blaus, que no es trobaven còmodes. L’equip generava perill a l’àrea rival, a partir de jugades ràpides, però no era precís en la circulació.

La primera oportunitat de gol va arribar al minut 12, quan Òscar rematava de cap un córner i la pilota marxava per sobre del travesser. Al minut 25, després d’una gran jugada col·lectiva, Tommy es plantava davant el porter visitant, però no el va poder superar. Als cinc minuts, en una gran jugada personal, Tommy era objecte de penal. Ell mateix el transformaria per fer l’un a zero. No obstant, l’alegria duraria poc, ja que sis minuts més tard, una segona jugada era aprofitada pels visitants, que empataven el duel. L’equip va patir fins al descans, però els visitants no van inquietar a Agus.

A la represa, amb una Pirinaica més endarrerida de línies, els blaus van comptar amb la possessió de la pilota, però els atacs ràpids dels del Bages inquietaven la defensa. L’equip no va ser capaç de generar moltes ocasions, però sí que va comptar amb dues aproximacions molt perilloses, dels peus d’Arnau Cuadras que van acabar al pal i fora. Una llàstima no aconseguir la primera victòria en aquest inici de lliga.

El proper cap de setmana, es viurà el duel comarcal entre el San Mauro i l’Igualada.