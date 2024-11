ABC Global Solutions: innovació i sostenibilitat per oferir solucions químiques avançades

ABC Leather va néixer el 1996 a Igualada, un centre industrial i adober clau al seu moment. Des del principi, l’empresa va construir el seu camí al voltant de la creació, fabricació i comercialització de productes químics d’alta qualitat per a diverses indústries, amb el sector de l’adob com a base.

Aquest setembre, l’empresa fa un pas endavant amb la creació d’ABC Global Solutions, que neix com a evolució natural d’ABC Leather, mantenint el mateix compromís amb la qualitat i el servei que els ha caracteritzat durant més de dues dècades. Amb un nom nou i una visió renovada, ara porten aquesta confiança cap a nous horitzons.

Són especialistes en la producció i barreja de productes químics, tant sòlids com líquids, amb una capacitat de fabricació de fins a 8.000 tones de sòlids i 4.500 tones de líquids a l’any. Les seves instal·lacions, amb més de 6.600 m dedicats a magatzem i logística, els permeten oferir una resposta àgil i flexible a les necessitats dels seus clients.

La investigació, desenvolupament i innovació (R+D+i) són el cor de la seva estratègia. S’enfoquen a millorar contínuament els seus productes i processos per ser més competitius sense comprometre’n la qualitat. Tot això es realitza amb un estricte compliment de les normatives vigents, assegurant que cada pas que fan és eficient i responsable.

Avui, la seva xarxa de distribució de clients és d’Espanya, Europa, Àsia, Xina, Orient Mitjà i Amèrica del Sud, gràcies a la seva capacitat d’adaptació i al servei d’excel·lència que ofereixen.

El seu equip, format per més de 35 empleats, és un dels seus pilars fonamentals. Gràcies a la seva dedicació i formació continuada, any rere any aconsegueixen els seus objectius, evolucionant i creixent com una empresa química responsable, compromesa amb el medi ambient, la qualitat i el servei.

Creiem que l’ètica, la sostenibilitat i el benestar del nostre equip són pilars fonamentals de la nostra essència.

ABC Global Solutions estan adherits als 10 Principis del Pacte Mundial de l’ONU i des de fa anys treballen els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) que acaben sent una guia fonamental en la nostra estratègia empresarial.

Per ABC global Sloutions els ODS no són una inspiració, sinó un compromís ferm

Han integrat els ODS en cada un dels aspectes de les seves operacions, desenvolupant productes més sostenibles i reduint el seu impacte ambiental. Tant és així que l’any passat van obtenir dos certificats relacionats amb aquest aspecte: Certificat Zero Discharge nivell 1 per als seus productes i també han registrat la seva empremta de carboni i han rebut el certificat del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic a mesura que han fet el càlcul de l’impacte de CO2 que generen. El resultat ha estat molt positiu, de totes les empreses que estan inscrites al mateix grup CNAE que ells, es troben en el 5% menys contaminants.

Per ABC Global Sloutions els ODS no són una inspiració, sinó un compromís ferm que els impulsa a innovar per seguir oferint el millor als clients i construir un futur més sostenible per a la indústria i, sobretot, per a la societat.

ABC Global Solutions, estan adherits als 10 Principis del Pacte Mundial de l’ONU i des de fa anys treballem els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)

També estan adherits a la plataforma EcoVadis, una plataforma d’àmbit mundial que revisa el desenvolupament de més de 90.000 organitzacions a través de criteris claus com l’ètica i la sostenibilitat, valors que per a l’empresa són igual d’importants. Aquest any han obtingut la medalla de plata i han obtingut nou punts més que l’any passat i que els situen en el percentil 93.

A nivell social durant tot l’any col·laboren en diferents iniciatives solidàries essent-ne patrocinadors, com l’Hospital Sant Joan de Déu i la Fundació de la Unió Empresarial de l’Anoia. Durant l’any i amb tot l’equip es treballen diferents accions: recollides d’aliments, recollida de joguines per Nadal… Són els mateixos treballadors que proposen cada any noves iniciatives de treball.

Cada any, des d’ABC es fa un calendari entre tot l’equip i en aquest calendari s’enfoquen diferents temes socials i amb els valors de col·laboració, respecte i empatia. Valors que acompanyen a tot l’equip d’ABC Global Solutions i que representen l’empresa.

El seu compromís i propòsit està clar, volen seguir treballant i creixent, oferint el millor producte fet “tailor made” per les necessitats de cada un dels seus clients però sense perdre de vista el focus en les persones i el valor d’aquestes per seguir endavant.