881 infraccions de mesures sanitàries durant el primer trimestre a Igualada

Durant el primer trimestre d’aquest any 2021, la Policia Local d’Igualada ha denunciat un total de 881 infraccions relacionades amb les restriccions sanitàries derivades de la pandèmia. D’aquestes, més de la meitat, 412, han estat per incompliment de les restriccions de mobilitat establertes per les autoritats competents; 237 infraccions han estat per incompliment de l’obligació de l’ús de la mascareta o fer-ne un ús inadequat i 58 d’aquestes han estat per l’incompliment de la distància física interpersonal de seguretat en llocs públics, privats, oberts o tancats.

Pel que fa referència al control i compliment de les ordenances municipals, durant aquest primer trimestre, la Policia Local d’Igualada ha aixecat un total de 108 actes. 39 d’aquestes actes han estat per consumir alcohol a la via pública, 24 per sorolls o molèsties, 15 per gossos que no anaven correctament lligats i 14 per bretolades. En menor mesura s’han aixecat actes per danys al mobiliari (7) o per fer les necessitats al carrer (3).

Finalment, hi ha 125 altres fets instruïts, que afecten normatives diferents. Entre aquests en destaquen 61 per vulneració de la llei de protecció de seguretat ciutadana ja sigui per consum o tinença de drogues o resistència agents seguretat i 33 per delictes contra la seguretat viària com ara conduir sota efectes alcohol o sense permís.

La tinenta d’alcalde, Carlota Carner, ha valorat aquestes dades i ha volgut “agrair un cop més a la ciutadania tots els sacrificis i esforços que fan diàriament per contenir la pandèmia perquè la majoria de ciutadania compleix i és responsable”. Carner ha recordat però que “la tasca de la policia local és controlar la minoria que no segueix les restriccions”.

Carner ha demanat a la ciutadania que segueixi complint les recomanacions sanitàries, ja que “el compliment d’aquestes ens ajuda a tots i totes, i malgrat estem cansades de tot el que anem arrossegant aquest darrers any i poc, no podem baixar la guàrdia”.