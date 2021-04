Poble Actiu presenta 17 al·legacions al Pla de Mobilitat Urbana Sostenible

La regidora Neus Carles i el regidor Pau Ortínez, del grup municipal Poble Actiu, van presentar les al·legacions al Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) el passat dimarts a l’encreuament entre la Carretera de Manresa i l’avinguda Balmes. Un emplaçament simbòlic per reclamar un carril bici que uneixi la ciutat de sud a nord, en una de les vies amb menys pendent per superar els desnivells de la ciutat. Les propostes es van englobar en quatre grans àmbits: mobilitat en bicicleta, mobilitat a peu, mobilitat en vehicle motoritzat i aparcaments. Segons Pau Ortínez, “són mesures necessàries per fer front a la crisis climàtica, però també perquè Igualada prioritzi les persones enlloc dels vehicles”. També van reclamar que el pla inclogui la creació d’una comissió de seguiment amb la participació d’associacions i partits polítics de la ciutat per a fer un seguiment anual al desenvolupament del pla. Aquestes al·legacions seran presentades, i de la seva aprovació en dependrà el vot definitiu al PMUS.

Nou carril bicicleta a la carretera de Manresa

Aquesta proposta, ja presentada unes setmanes enrere, forma part d’un treball començat amb entitats com Ciclistes Urbans d’Igualada i Per la Conca, que esperen seguir fent per consensuar un model de mobilitat amb experts. La proposta sorgeix de la manca de carrers amb pendents adequats per a circular-hi en bicicleta superant el fort desnivell entre el passeig Verdaguer i el pla de Sant Magí. Per això, consideren que els carrils bici proposats al carrer Comarca i Pau Casals no solucionen les reclamacions dels col·lectius de ciclistes. També, reclamen el desenvolupament d’un estudi detallat i específic per estudiar quines vies cal prioritzar per a garantir una xarxa de carrils bici connectada i coherent. Segons les declaracions de Pau Ortínez, “aquest estudi hauria d’evitar actuacions ridícules i incoherent com el carril bici recent del Polígon Industrial de les Comes”.

Vianalitzar l’eix est-oest entre l’Ateneu i el Mercat de la Masuca

En matèria de mobilitat a peu, en paraules de la regidora Neus Carles reclamen “una aposta inequívoca per a prioritzar els vianants per davant dels cotxes que s’ha de materialitzar en carrers de vianants en diferents zones de la ciutat”. Una de les propostes és que l’eix que formen el carrer de la Virtut i el Pare Mariano, recentment renovat, passi a ser de plataforma única, i només hi puguin accedir vehicles dels veïns i comerciants. Consideren que aquest és un pas necessari per fer una aposta definitiva pel Mercat de la Masuca. En aquest mateix àmbit també reclamen estudiar la vianalització d’altres eixos comercials de la ciutat més enllà del centre, com als barris de Montserrat, Set Camins, Poble Sec o Fàtima.

Prioritzar els aparcaments perifèrics

A la roda de premsa també van mencionar la mala gestió actual de les zones blanques, especialment de les que mostren una poca rotació de vehicles i es troben a l’interior de la ciutat. La regidora Neus Carles va reclamar ”posar aquestes zones blanques en zones més perifèriques per evitar l’entrada de vehicles a dins la ciutat buscant aparcament gratuït, ja que això incrementa molt significativament la circulació amb vehicles motoritzat. No esperem aquestes mesures per part del govern Castells, ja que és incapaç d’encarar un tema com aquest, però algun dia caldrà fer canvis dràstics en aquest sentit.”

Aturar el viaducte entre Igualada i Vilanova del Camí

Finalment, els regidors van reclamar estudiar més detalladament la proposta de viaducte per connectar el tanatori amb el pla de la Masia. Segons Pau Ortínez “entenem aquesta proposta per reduir el trànsit a la zona de l’estació Nova, però pensem que cal esperar a veure els efectes de la connexió directa de la ronda del Rec amb la ronda sud per intentar evitar una obra amb un alt cost econòmic i un gran impacte mediambiental i paisatgístic”. En aquest sentit, també van reclamar no crear més rotondes de 2 carrils de circulació, ja que no milloren la circulació i són font d’accidents. Especialment, consideren que cal evitar-ho en zones on només hi ha un carril de circulació com en el cas de la rotonda planificada a la zona del Mirasol.